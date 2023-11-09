https://ria.ru/20231109/srok-1908361642.html

Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата

Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата - РИА Новости, 09.11.2023

Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата

Суд приговорил жителя Твери к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, приговор... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:09

2023-11-09T12:09

2023-11-09T12:09

происшествия

тверь

москва

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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Твери к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. Установлено, что "Кудряшов И.В. осуществлял подготовку к совершению поджога здания военного комиссариата в городе Твери". Его противоправную деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ. "Вступил в законную силу обвинительный приговор жителю города Твери, причастному к приготовлению к террористическому акту… Коллегией Апелляционного военного суда г. Москвы Кудряшову И.В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима ", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Апелляционного военного суда, приговор был оглашен еще 29 сентября. Судом первой инстанции был 2-й Западный окружной военный суд, который 20 июня, как писали местные СМИ, назначил Ивану Кудряшову 6 лет лишения свободы: 2,5 года в тюрьме и 3,5 - в колонии строгого режима.

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тверь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, москва