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Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата - РИА Новости, 09.11.2023
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12:09 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/srok-1908361642.html
Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата
Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата - РИА Новости, 09.11.2023
Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата
Суд приговорил жителя Твери к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, приговор... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:09
2023-11-09T12:09
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Твери к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. Установлено, что "Кудряшов И.В. осуществлял подготовку к совершению поджога здания военного комиссариата в городе Твери". Его противоправную деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ. "Вступил в законную силу обвинительный приговор жителю города Твери, причастному к приготовлению к террористическому акту… Коллегией Апелляционного военного суда г. Москвы Кудряшову И.В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима ", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Апелляционного военного суда, приговор был оглашен еще 29 сентября. Судом первой инстанции был 2-й Западный окружной военный суд, который 20 июня, как писали местные СМИ, назначил Ивану Кудряшову 6 лет лишения свободы: 2,5 года в тюрьме и 3,5 - в колонии строгого режима.
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происшествия, тверь, москва
Происшествия, Тверь, Москва
Суд уменьшил срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата

Суд снизил на 14 месяцев срок жителю Твери за подготовку к поджогу военкомата

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Твери к 4 годам 10 месяцам колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, приговор вступил в силу, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Установлено, что "Кудряшов И.В. осуществлял подготовку к совершению поджога здания военного комиссариата в городе Твери". Его противоправную деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор жителю города Твери, причастному к приготовлению к террористическому акту… Коллегией Апелляционного военного суда г. Москвы Кудряшову И.В. назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Апелляционного военного суда, приговор был оглашен еще 29 сентября. Судом первой инстанции был 2-й Западный окружной военный суд, который 20 июня, как писали местные СМИ, назначил Ивану Кудряшову 6 лет лишения свободы: 2,5 года в тюрьме и 3,5 - в колонии строгого режима.
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