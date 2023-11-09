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Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон" - РИА Новости, 09.11.2023
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Наука
 
15:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/sputniki-1908430279.html
Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон"
Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон" - РИА Новости, 09.11.2023
Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон"
Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон" будет проходить в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:36
2023-11-09T15:36
наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон" будет проходить в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Следующий год - четыре экспериментальных образца будут запущены. А основная группировка - 2025-26 год", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, когда начнется развертывание спутниковой группировки "Грифон". Ранее он сообщал, что разрабатываемая сейчас в России система мониторинга Земли "Грифон" будет состоять из 136 космических аппаратов на базе 16-юнитовых платформ (один юнит - "кубик" размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, выступает базовым элементом при создании наноспутников).
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон"

Борисов: основную группировку малых спутников "Грифон" запустят в 2025-2026 гг

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю
Вид на Землю
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон" будет проходить в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Следующий год - четыре экспериментальных образца будут запущены. А основная группировка - 2025-26 год", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, когда начнется развертывание спутниковой группировки "Грифон".
Ранее он сообщал, что разрабатываемая сейчас в России система мониторинга Земли "Грифон" будет состоять из 136 космических аппаратов на базе 16-юнитовых платформ (один юнит - "кубик" размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, выступает базовым элементом при создании наноспутников).
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