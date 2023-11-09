https://ria.ru/20231109/sputniki-1908430279.html

Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон"

Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон" - РИА Новости, 09.11.2023

Борисов рассказал, когда запустят основную группировку спутников "Грифон"

Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон" будет проходить в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:36

2023-11-09T15:36

2023-11-09T15:36

наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Развертывание основной спутниковой группировки малых аппаратов "Грифон" будет проходить в 2025-2026 годах, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Следующий год - четыре экспериментальных образца будут запущены. А основная группировка - 2025-26 год", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о том, когда начнется развертывание спутниковой группировки "Грифон". Ранее он сообщал, что разрабатываемая сейчас в России система мониторинга Земли "Грифон" будет состоять из 136 космических аппаратов на базе 16-юнитовых платформ (один юнит - "кубик" размерами 10 на 10 на 10 сантиметров, выступает базовым элементом при создании наноспутников).

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос