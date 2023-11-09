https://ria.ru/20231109/sputniki-1908297940.html

Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран

Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран - РИА Новости, 09.11.2023

Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран

Спутники космических держав с разных орбит будут объединены для работы в единой системе под управлением искусственного интеллекта в течение ближайших 10 лет,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:42

2023-11-09T03:42

2023-11-09T03:45

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спутники космических держав с разных орбит будут объединены для работы в единой системе под управлением искусственного интеллекта в течение ближайших 10 лет, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости советник генерального директора компании "ЭКИПО", эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин. "В ближайшие 10 лет количество спутников с различным функционалом на разных орбитах низкого космоса будет расти. По функционалу в ближайшие годы – это интернет, прямая связь, ДЗЗ, навигация, контроль и управление техникой и другие задачи. Вероятно, более сильные "космические игроки", а точнее все же космические державы, в ближайшие 10 лет увяжут спутники с разных орбит в единую систему под управлением искусственным интеллектом", – сказал Темкин в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция". Он также отметил, что в последние годы резко возросла роль беспилотной авиации военного и гражданского применения, а также беспилотных катеров. Решения по управлению беспилотниками и роями дронов из космоса, по словам эксперта, также должны появиться в течение 10 лет. Темкин подчеркнул, что технологическое освоение ближнего космоса, то есть высот 150-200 километров, имеет огромный потенциал и позволит эффективно решать вопросы экономики и обороны страны. По его словам, реализации этого потенциала будет способствовать появление новых разработок, материалов и технологий. Сейчас для освоения ближнего космоса в России нужно развивать доступную и качественную отечественную электронную компонентную базу, создавать и развивать современные недорогие полезные нагрузки, новые материалы, а также IT-решения, считает эксперт. Кроме того, необходима унификация и альтернативные средства выведения, такие, как ракеты лёгкого класса, заключил Темкин.

https://ria.ru/20231109/pravila-1908297782.html

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космос - риа наука, россия, наука