https://ria.ru/20231109/sputniki-1908297940.html
Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран
Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран - РИА Новости, 09.11.2023
Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран
Спутники космических держав с разных орбит будут объединены для работы в единой системе под управлением искусственного интеллекта в течение ближайших 10 лет,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:42
2023-11-09T03:42
2023-11-09T03:45
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спутники космических держав с разных орбит будут объединены для работы в единой системе под управлением искусственного интеллекта в течение ближайших 10 лет, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости советник генерального директора компании "ЭКИПО", эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин. "В ближайшие 10 лет количество спутников с различным функционалом на разных орбитах низкого космоса будет расти. По функционалу в ближайшие годы – это интернет, прямая связь, ДЗЗ, навигация, контроль и управление техникой и другие задачи. Вероятно, более сильные "космические игроки", а точнее все же космические державы, в ближайшие 10 лет увяжут спутники с разных орбит в единую систему под управлением искусственным интеллектом", – сказал Темкин в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция". Он также отметил, что в последние годы резко возросла роль беспилотной авиации военного и гражданского применения, а также беспилотных катеров. Решения по управлению беспилотниками и роями дронов из космоса, по словам эксперта, также должны появиться в течение 10 лет. Темкин подчеркнул, что технологическое освоение ближнего космоса, то есть высот 150-200 километров, имеет огромный потенциал и позволит эффективно решать вопросы экономики и обороны страны. По его словам, реализации этого потенциала будет способствовать появление новых разработок, материалов и технологий. Сейчас для освоения ближнего космоса в России нужно развивать доступную и качественную отечественную электронную компонентную базу, создавать и развивать современные недорогие полезные нагрузки, новые материалы, а также IT-решения, считает эксперт. Кроме того, необходима унификация и альтернативные средства выведения, такие, как ракеты лёгкого класса, заключил Темкин.
https://ria.ru/20231109/pravila-1908297782.html
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космос - риа наука, россия, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Наука
Эксперт рассказал, как произойдет объединение спутников разных стран
Темкин: спутники разных стран объединят с помощью искусственного интеллекта
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Спутники космических держав с разных орбит будут объединены для работы в единой системе под управлением искусственного интеллекта в течение ближайших 10 лет, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости советник генерального директора компании "ЭКИПО", эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин.
«
"В ближайшие 10 лет количество спутников с различным функционалом на разных орбитах низкого космоса будет расти. По функционалу в ближайшие годы – это интернет, прямая связь, ДЗЗ, навигация, контроль и управление техникой и другие задачи. Вероятно, более сильные "космические игроки", а точнее все же космические державы, в ближайшие 10 лет увяжут спутники с разных орбит в единую систему под управлением искусственным интеллектом", – сказал Темкин в кулуарах конференции (баркемпа) "Национальная технологическая революция".
Он также отметил, что в последние годы резко возросла роль беспилотной авиации военного и гражданского применения, а также беспилотных катеров. Решения по управлению беспилотниками и роями дронов из космоса, по словам эксперта, также должны появиться в течение 10 лет.
Темкин подчеркнул, что технологическое освоение ближнего космоса, то есть высот 150-200 километров, имеет огромный потенциал и позволит эффективно решать вопросы экономики и обороны страны. По его словам, реализации этого потенциала будет способствовать появление новых разработок, материалов и технологий.
Сейчас для освоения ближнего космоса в России
нужно развивать доступную и качественную отечественную электронную компонентную базу, создавать и развивать современные недорогие полезные нагрузки, новые материалы, а также IT-решения, считает эксперт. Кроме того, необходима унификация и альтернативные средства выведения, такие, как ракеты лёгкого класса, заключил Темкин.
Эксперт рассказал, когда разработают правила космического движения