Рейтинг@Mail.ru
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/spotify-1908369479.html
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 09.11.2023
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:36
2023-11-09T12:36
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалёва.На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей - впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.Spotify - шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f91e3f694b0fb7bfe9b0ff9d438cd497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Spotify оштрафовали на 6 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости.
"Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалёва.
На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.
В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей - впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.
Spotify - шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Google грозит второй штраф за повторный отказ локализовать данные россиян
12 октября, 14:34
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала