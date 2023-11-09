https://ria.ru/20231109/spotify-1908369479.html

Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 09.11.2023

Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:36

2023-11-09T12:36

2023-11-09T12:36

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалёва.На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей - впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.Spotify - шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)