https://ria.ru/20231109/spotify-1908369479.html
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 09.11.2023
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:36
2023-11-09T12:36
2023-11-09T12:36
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 6 миллионов рублей музыкальный сервис Spotify за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости."Spotify AB признан виновным в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалёва.На заседании присутствовал лишь представитель Роскомнадзора, от компании в суд никто не явился, хотя повестка было получена в Швеции, пояснила судья. Представитель РКН сообщил, что от Spotify пришло письмо по электронной почте, в котором сказано о прекращении деятельности в РФ и работе всех ресурсов в ограниченном режиме.В июле 2022 года Spotify за первичный отказ локализовать персональные данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 500 тысяч рублей - впервые зарубежный сервис по подобному протоколу был оштрафован ниже низшего предела в 1 миллион рублей.Spotify - шведский аудиостриминговый сервис, был запущен в России 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена на фоне спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20231012/shtraf-1902260659.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Spotify оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян
Spotify оштрафовали на 6 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян