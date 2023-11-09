Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
14:29 09.11.2023 (обновлено: 14:44 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spiker-1908406806.html
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков - РИА Новости, 09.11.2023
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:29
2023-11-09T14:44
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о патриотическом воспитании на примере подвигов горьковчан и нижегородцев, сообщает пресс-служба регионального парламента. Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11-х классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей. Люлин начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России. "Я посчитал, что будет неинтересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - приводятся в сообщении слова Люлина. Как отметил директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин, детям "важно видеть нравственные ориентиры, которые могут выступить для них в качестве наставников". Ранее Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6-х классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.
https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html
https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_bb94fb6750ad2b6ae417c3e9ee5b3198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о патриотическом воспитании на примере подвигов горьковчан и нижегородцев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11-х классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Уроки истории с выездом организуют для школ Нижнего Новгорода и Волгограда
30 октября, 14:13
Люлин начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России.
«
"Я посчитал, что будет неинтересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - приводятся в сообщении слова Люлина.
Как отметил директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин, детям "важно видеть нравственные ориентиры, которые могут выступить для них в качестве наставников".
Ранее Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6-х классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.
Открытие новой школы в Приокском районе Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Нижегородской области построили три школы по нацпроекту
27 октября, 11:54
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала