https://ria.ru/20231109/spiker-1908406806.html

Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков

Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков - РИА Новости, 09.11.2023

Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:29

2023-11-09T14:29

2023-11-09T14:44

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о патриотическом воспитании на примере подвигов горьковчан и нижегородцев, сообщает пресс-служба регионального парламента. Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11-х классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей. Люлин начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России. "Я посчитал, что будет неинтересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - приводятся в сообщении слова Люлина. Как отметил директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин, детям "важно видеть нравственные ориентиры, которые могут выступить для них в качестве наставников". Ранее Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6-х классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.

https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)