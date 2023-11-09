https://ria.ru/20231109/spiker-1908406806.html
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков - РИА Новости, 09.11.2023
Спикер нижегородского парламента рассказал гимназистам о подвигах земляков
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:29
2023-11-09T14:29
2023-11-09T14:44
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о патриотическом воспитании на примере подвигов горьковчан и нижегородцев, сообщает пресс-служба регионального парламента. Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11-х классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей. Люлин начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России. "Я посчитал, что будет неинтересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - приводятся в сообщении слова Люлина. Как отметил директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин, детям "важно видеть нравственные ориентиры, которые могут выступить для них в качестве наставников". Ранее Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6-х классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.
https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html
https://ria.ru/20231027/shkola-1905589560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии, рассказав о патриотическом воспитании на примере подвигов горьковчан и нижегородцев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11-х классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей.
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начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России
.
«
"Я посчитал, что будет неинтересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - приводятся в сообщении слова Люлина.
Как отметил директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин, детям "важно видеть нравственные ориентиры, которые могут выступить для них в качестве наставников".
Ранее Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6-х классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.
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