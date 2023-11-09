https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908402962.html

ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении

ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023

ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:17

2023-11-09T14:17

2023-11-09T14:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908317295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_402c3b72fb9d1831c9a0bb285026615c.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также в районах Старомайорского и Ровнополя была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны."Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили артсистему М777 американского производства, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина