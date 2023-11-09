ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении пресекли деятельность диверсионных групп
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне проведения специальной военной операции
Российский военный в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в районах Старомайорского и Ровнополя была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны.
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"Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили артсистему М777 американского производства, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".