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ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 09.11.2023 (обновлено: 14:25 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908402962.html
ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении
ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:17
2023-11-09T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также в районах Старомайорского и Ровнополя была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны."Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили артсистему М777 американского производства, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России пресекли деятельность диверсантов на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении пресекли деятельность диверсионных групп

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне проведения специальной военной операции
Российский военный в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский военный в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар по трём бригадам и пресекли деятельность двух ДРГ на южнодонецком направлении, потери противника составили до 130 военнослужащих, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в районах Старомайорского и Ровнополя была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны.
«
"Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили артсистему М777 американского производства, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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