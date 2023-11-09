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В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 09.11.2023 (обновлено: 14:24 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908401906.html
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники, сообщили в четверг в сводке Минобороны России. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:14
2023-11-09T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники, сообщили в четверг в сводке Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.
харьковская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 25 военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерийской батареи
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерийской батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили три атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 25 военных Киева и 13 единиц техники, сообщили в четверг в сводке Минобороны России.
"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки "Акация" и две САУ "Гвоздика", - рассказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 ноября, 17:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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