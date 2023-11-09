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Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска - РИА Новости, 09.11.2023
Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T06:05
2023-11-09T06:05
2023-11-09T06:05
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили пехотную группу Вооруженных сил Украины, засевшую в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что расчеты РСЗО "Град" после получения задачи на боевую работу выдвинулись в район стрельбы, откуда нанесли огневое поражение противнику. Уничтожена была группа пехоты ВСУ, засевшая в одном из населенных пунктов к северу от Артемовска. Отмечается, что боевые машины находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908303024.html
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска
МО: артиллеристы уничтожили украинскую пехотную группу недалеко от Артемовска