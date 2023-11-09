https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908303024.html

ВС России стали использовать дроны-камикадзе с артиллерией под Клещеевкой

ВС России стали использовать дроны-камикадзе с артиллерией под Клещеевкой - РИА Новости, 09.11.2023

ВС России стали использовать дроны-камикадзе с артиллерией под Клещеевкой

Российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой, сообщил РИА Новости боец... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T06:04

2023-11-09T06:04

2023-11-09T08:54

специальная военная операция на украине

клещеевка

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АРТЕМОВСК (ДНР), 9 ноя — РИА Новости. Российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой, сообщил РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск."Наносим сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это "жирная" цель, там много пехоты — это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укрепленный блиндаж — 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", — рассказал боец.По его словам, после попадания снаряда из крупнокалиберного орудия в блиндаж пехота начинает в панике его покидать, работу продолжают вести артиллеристы из минометов или FPV-дронов."Также можем и открытую пехоту (поражать. — Прим. ред.), то есть на открытой местности (если она. — Прим. ред.) находится, передать (координаты цели. — Прим. ред.) расчету FPV, и расчет тоже отрабатывает по открытой пехоте, поражение там тоже хорошее, потому что на открытой местности она (пехота. — Прим. ред.) поражается легко", — добавил собеседник агентства.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.

https://ria.ru/20231108/drony-1908056906.html

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301530.html

клещеевка

россия

донецкая народная республика

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клещеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность