https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301645.html

Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом

Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 09.11.2023

Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:07

2023-11-09T05:07

2023-11-09T05:07

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт" огневую минометную точку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Получив команду на взлет, расчет БЛА "Суперкам" выводит дрон в назначенный квадрат проведения аэроразведки, обследуя местность на наличие позиций артиллерии, наблюдательных постов и мест складирования боеприпасов", - рассказали в Минобороны РФ. Расчет БПЛА зафиксировал вспышку от выхода минометного снаряда и передал координаты цели артиллеристам ЦВО. "Сверив координаты, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение по вскрытой позиции 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов", - добавили в ведомстве. В Минобороны отметили, что комплексы БПЛА "Суперкам" хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации: показали хорошую помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф