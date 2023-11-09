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Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 09.11.2023
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05:07 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301645.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 09.11.2023
Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом
Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:07
2023-11-09T05:07
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт" огневую минометную точку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Получив команду на взлет, расчет БЛА "Суперкам" выводит дрон в назначенный квадрат проведения аэроразведки, обследуя местность на наличие позиций артиллерии, наблюдательных постов и мест складирования боеприпасов", - рассказали в Минобороны РФ. Расчет БПЛА зафиксировал вспышку от выхода минометного снаряда и передал координаты цели артиллеристам ЦВО. "Сверив координаты, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение по вскрытой позиции 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов", - добавили в ведомстве. В Минобороны отметили, что комплексы БПЛА "Суперкам" хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации: показали хорошую помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301530.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЦВО уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом

Артиллеристы ЦВО с расчетом БПЛА уничтожили минометчиков ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт" огневую минометную точку ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"Получив команду на взлет, расчет БЛА "Суперкам" выводит дрон в назначенный квадрат проведения аэроразведки, обследуя местность на наличие позиций артиллерии, наблюдательных постов и мест складирования боеприпасов", - рассказали в Минобороны РФ.
Расчет БПЛА зафиксировал вспышку от выхода минометного снаряда и передал координаты цели артиллеристам ЦВО. "Сверив координаты, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение по вскрытой позиции 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что комплексы БПЛА "Суперкам" хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации: показали хорошую помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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