https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301530.html

Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ

Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023

Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ

Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:05

2023-11-09T05:05

2023-11-09T05:05

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного в ДНР, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301191.html

донецкая народная республика

старомайорское

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донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность