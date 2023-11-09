Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301530.html
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ
Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:05
2023-11-09T05:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
старомайорское
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного в ДНР, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301191.html
донецкая народная республика
старомайорское
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, старомайорское, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ

МО: группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного в ДНР, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала