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Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.11.2023
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ
Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:05
2023-11-09T05:05
2023-11-09T05:05
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Авиация, ракетчики и артиллеристы группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили до 145 военнослужащих, автомобили и две станции РЭБ ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского, Урожайного и Приютного в ДНР, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили две станции РЭБ, до 145 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - сообщил Чехов.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ
МО: группировка войск "Восток" уничтожила до 145 солдат ВСУ