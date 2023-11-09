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"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ, сообщил в четверг РИА... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:04
2023-11-09T05:04
2023-11-09T05:04
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять минометных расчетов", - сообщил он.
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"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на Южнодонецком направлении