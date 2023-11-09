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"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301191.html
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ, сообщил в четверг РИА... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:04
2023-11-09T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять минометных расчетов", - сообщил он.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
"Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА-камикадзе Ланцет
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА-камикадзе Ланцет. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на Южнодонецком направлении дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять минометных расчетов", - сообщил он.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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