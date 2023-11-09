https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301072.html
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:02
2023-11-09T05:02
2023-11-09T08:58
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — уточнил он.По словам офицера, военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.В среду в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, их число составляло порядка 70 боевиков.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — уточнил он.
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По словам офицера, военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.
В среду в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, их число составляло порядка 70 боевиков.
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