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Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 09.11.2023 (обновлено: 08:58 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301072.html
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T05:02
2023-11-09T08:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — уточнил он.По словам офицера, военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.В среду в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, их число составляло порядка 70 боевиков.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — уточнил он.
Уничтожение двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье
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По словам офицера, военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.
В среду в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, их число составляло порядка 70 боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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