https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908301072.html

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.11.2023

Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:02

2023-11-09T05:02

2023-11-09T08:58

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", — уточнил он.По словам офицера, военные уничтожили живую силу и автомобильную технику противника.В среду в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Южнодонецком направлении составили около 145 человек за сутки. Днем ранее, по данным ведомства, их число составляло порядка 70 боевиков.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия