https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html

Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 09.11.2023

Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:34

2023-11-09T03:34

2023-11-09T09:30

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 ноя — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн". "Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — Прим. ред.) и АГС (автоматический гранатомет на станке. — Прим. ред.). Сейчас пошло из тех "укрепов" движение личного состава, поэтому сначала заманили их и отработали минометом. После этого отработали "Градами", — отметил собеседник агентства.По его словам, окопы ВСУ располагались в лесистой местности, по которой и нанесли удар. "Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведется", — заключил командир отряда, предоставив соответствующие видеокадры. Накануне Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении российские подразделения уничтожили в течение суток около 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 американского производства.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908303405.html

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Уничтожение двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили 2 украинских опорных пункта на запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн". По его словам, окопы ВСУ располагались в лесистой местности, по которой и ударили, на видео с дрона - подтверждение поражения всех целей. 2023-11-09T03:34 true PT2M09S

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область