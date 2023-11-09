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Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:34 09.11.2023 (обновлено: 09:30 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908297415.html
Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье
Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 09.11.2023
Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T03:34
2023-11-09T09:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 ноя — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн". "Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — Прим. ред.) и АГС (автоматический гранатомет на станке. — Прим. ред.). Сейчас пошло из тех "укрепов" движение личного состава, поэтому сначала заманили их и отработали минометом. После этого отработали "Градами", — отметил собеседник агентства.По его словам, окопы ВСУ располагались в лесистой местности, по которой и нанесли удар. "Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведется", — заключил командир отряда, предоставив соответствующие видеокадры. Накануне Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении российские подразделения уничтожили в течение суток около 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 американского производства.
https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908303405.html
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Уничтожение двух опорных пунктов ВСУ на Запорожском направлении
Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили 2 украинских опорных пункта на запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн". По его словам, окопы ВСУ располагались в лесистой местности, по которой и ударили, на видео с дрона - подтверждение поражения всех целей.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область
Бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье

Командир: бойцы "Барса" уничтожили два опорных пункта ВСУ в Запорожье

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 9 ноя — РИА Новости. Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" из 136-й бригады уничтожили два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорск, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Сатурн".
"Отработали в район сосредоточения сил и средств противника. Они заняли школу и даже церковь и каждый день оттуда стреляют из СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — Прим. ред.) и АГС (автоматический гранатомет на станке. — Прим. ред.). Сейчас пошло из тех "укрепов" движение личного состава, поэтому сначала заманили их и отработали минометом. После этого отработали "Градами", — отметил собеседник агентства.
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По его словам, окопы ВСУ располагались в лесистой местности, по которой и нанесли удар.
"Подтверждение поражения всех целей получено с помощью БПЛА. Огонь оттуда больше не ведется", — заключил командир отряда, предоставив соответствующие видеокадры.
Накануне Минобороны сообщало, что на Запорожском направлении российские подразделения уничтожили в течение суток около 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, а также самоходную артустановку М109 и пушку М146 американского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьЗапорожская область
 
 
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