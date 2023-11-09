https://ria.ru/20231109/spasenie-1908337307.html

"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных

"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных - РИА Новости, 09.11.2023

"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных

Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных, текст проекта есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (далее - законопроект) разработан депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.К. Араповым в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Автор инициативы уточнил, что сейчас у правоохранительных органов нет возможности попасть в машину и спасти животное в случае опасности для его жизни. "На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", - заявил Арапов. Также отмечается, что в соцсетях часто публикуются видео со страдающими на жаре в машинах животными. Чаще всего пострадавшими в таких случаях становятся кошки и собаки, их либо оставляют запертыми в машине хозяева, либо они сами находят способ проникнуть внутрь автомобиля.

https://ria.ru/20231102/shkoly-1906844250.html

https://ria.ru/20231101/kot-1906703057.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф