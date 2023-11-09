Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/spasenie-1908337307.html
"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных
"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных - РИА Новости, 09.11.2023
"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных
Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T10:47
2023-11-09T10:47
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:3324:1869_1920x0_80_0_0_13aea15c24ae5c3b6e705342711aa52e.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных, текст проекта есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (далее - законопроект) разработан депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.К. Араповым в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Автор инициативы уточнил, что сейчас у правоохранительных органов нет возможности попасть в машину и спасти животное в случае опасности для его жизни. "На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", - заявил Арапов. Также отмечается, что в соцсетях часто публикуются видео со страдающими на жаре в машинах животными. Чаще всего пострадавшими в таких случаях становятся кошки и собаки, их либо оставляют запертыми в машине хозяева, либо они сами находят способ проникнуть внутрь автомобиля.
https://ria.ru/20231102/shkoly-1906844250.html
https://ria.ru/20231101/kot-1906703057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739826684_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be73fa89f9b18bb6fd3246f1a82dc4b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
"Новые люди" предложили разрешить вскрывать авто для спасения животных

"Новые люди" предложили дать право полиции вскрывать авто для спасения животных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных, текст проекта есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции" (далее - законопроект) разработан депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.К. Араповым в целях наделения сотрудников полиции правом на осуществление вскрытия транспортного средства, в том числе проникновение в него для спасения животных", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Ученики во время занятий - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Новые люди" предложили Голиковой ввести "Индекс дружелюбия школ"
2 ноября, 08:25
Автор инициативы уточнил, что сейчас у правоохранительных органов нет возможности попасть в машину и спасти животное в случае опасности для его жизни.
«
"На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", - заявил Арапов.
Также отмечается, что в соцсетях часто публикуются видео со страдающими на жаре в машинах животными. Чаще всего пострадавшими в таких случаях становятся кошки и собаки, их либо оставляют запертыми в машине хозяева, либо они сами находят способ проникнуть внутрь автомобиля.
Спасение запертого в машине кота - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Москве спасли кота, четыре дня просидевшего во внедорожнике
1 ноября, 14:53
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала