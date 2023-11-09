https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html

"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев

"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев - РИА Новости, 09.11.2023

"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев

"Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:37

2023-11-09T15:37

2023-11-09T16:01

ядерные технологии

казахстан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

экономика

уран

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". "Казахстан - номер один по добыче урана. Мы будем развивать сотрудничество с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать в добычу в Казахстане", - сказал Лихачев

https://ria.ru/20231109/aes-1908428722.html

казахстан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, экономика, уран