https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев - РИА Новости, 09.11.2023
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:37
2023-11-09T15:37
2023-11-09T16:01
ядерные технологии
казахстан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
экономика
уран
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". "Казахстан - номер один по добыче урана. Мы будем развивать сотрудничество с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать в добычу в Казахстане", - сказал Лихачев
https://ria.ru/20231109/aes-1908428722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, экономика, уран
Ядерные технологии, Казахстан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Экономика, уран
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев
Лихачев: Росатом готов сотрудничать с Казахстаном в добыче урана и инвестировать