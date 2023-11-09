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"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев - РИА Новости, 09.11.2023
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Ядерные технологии
 
15:37 09.11.2023 (обновлено: 16:01 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев - РИА Новости, 09.11.2023
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев
"Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:37
2023-11-09T16:01
ядерные технологии
казахстан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
экономика
уран
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий". "Казахстан - номер один по добыче урана. Мы будем развивать сотрудничество с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать в добычу в Казахстане", - сказал Лихачев
https://ria.ru/20231109/aes-1908428722.html
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казахстан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, экономика, уран
Ядерные технологии, Казахстан, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Экономика, уран
"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном по добыче урана, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом готов сотрудничать с Казахстаном в добыче урана и инвестировать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Росатом" готов развивать сотрудничество с Казахстаном по добыче урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев, комментарий которого размещен в Telegram-канале "Известий".
«
"Казахстан - номер один по добыче урана. Мы будем развивать сотрудничество с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы, инвестировать в добычу в Казахстане", - сказал Лихачев
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Глава "Росатома" предложил Казахстану проект АЭС из двух блоков
Вчера, 15:33
 
Ядерные технологииКазахстанГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевЭкономикауран
 
 
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