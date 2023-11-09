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Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере - РИА Новости, 09.11.2023
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере
России хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, это касается кооперации по производству космических аппаратов, заявил президент... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:16
2023-11-09T14:16
2023-11-09T14:52
наука
казахстан
россия
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. России хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, это касается кооперации по производству космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур. Здесь, конечно, мы говорили, и очень бы хотелось, чтобы коллеги это подхватили, перейти к расширению сотрудничества. И дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.Он отметил, что над этим нужно подумать и обязательно поработать с двух сторон.
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казахстан, россия, владимир путин
Наука, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере
Путин: РФ хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере