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Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере - РИА Новости, 09.11.2023
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Наука
 
14:16 09.11.2023 (обновлено: 14:52 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908402567.html
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере - РИА Новости, 09.11.2023
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере
России хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, это касается кооперации по производству космических аппаратов, заявил президент... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:16
2023-11-09T14:52
наука
казахстан
россия
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. России хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, это касается кооперации по производству космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур. Здесь, конечно, мы говорили, и очень бы хотелось, чтобы коллеги это подхватили, перейти к расширению сотрудничества. И дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.Он отметил, что над этим нужно подумать и обязательно поработать с двух сторон.
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
казахстан
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казахстан, россия, владимир путин
Наука, Казахстан, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о сотрудничестве с Казахстаном в космической сфере

Путин: РФ хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. России хотелось бы расширить сотрудничество с Казахстаном в космической сфере, это касается кооперации по производству космических аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур. Здесь, конечно, мы говорили, и очень бы хотелось, чтобы коллеги это подхватили, перейти к расширению сотрудничества. И дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Он отметил, что над этим нужно подумать и обязательно поработать с двух сторон.
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