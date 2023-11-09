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В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга - РИА Новости, 09.11.2023
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Туризм
 
16:28 09.11.2023 (обновлено: 17:57 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/smerch-1908448628.html
В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга
В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга - РИА Новости, 09.11.2023
В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга
Смерчи прогнозируются в Сочи с вечера четверга от микрорайона Магри до поселка Веселое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:28
2023-11-09T17:57
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи с вечера четверга от микрорайона Магри до поселка Веселое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Штормовое предупреждение из-за непогоды действует на Кубани до окончания суток, говорили в региональном главке МЧС России. В связи с этим спасатели объявили повышенную готовность. "В период с 15-16 часов 9 ноября и до конца 9 ноября 2023г. на Магри – Веселое (г.Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении краевого МЧС. После прошедших дождей в некоторых городах края реки не выходили из берегов, происшествий из-за непогоды не было. При этом в Сочи временно запретили выход судов в море, говорил агентству генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, новости - туризм
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга

Синоптики прогнозируют смерчи в Сочи до конца четверга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи с вечера четверга от микрорайона Магри до поселка Веселое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Штормовое предупреждение из-за непогоды действует на Кубани до окончания суток, говорили в региональном главке МЧС России. В связи с этим спасатели объявили повышенную готовность.
«
"В период с 15-16 часов 9 ноября и до конца 9 ноября 2023г. на Магри – Веселое (г.Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении краевого МЧС.
После прошедших дождей в некоторых городах края реки не выходили из берегов, происшествий из-за непогоды не было. При этом в Сочи временно запретили выход судов в море, говорил агентству генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.
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