https://ria.ru/20231109/smerch-1908448628.html

В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга

В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга - РИА Новости, 09.11.2023

В Сочи прогнозируют смерчи до конца четверга

Смерчи прогнозируются в Сочи с вечера четверга от микрорайона Магри до поселка Веселое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:28

2023-11-09T16:28

2023-11-09T17:57

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

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новости - туризм

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СОЧИ, 9 ноя - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в Сочи с вечера четверга от микрорайона Магри до поселка Веселое, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Штормовое предупреждение из-за непогоды действует на Кубани до окончания суток, говорили в региональном главке МЧС России. В связи с этим спасатели объявили повышенную готовность. "В период с 15-16 часов 9 ноября и до конца 9 ноября 2023г. на Магри – Веселое (г.Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении краевого МЧС. После прошедших дождей в некоторых городах края реки не выходили из берегов, происшествий из-за непогоды не было. При этом в Сочи временно запретили выход судов в море, говорил агентству генеральный директор морского торгового порта Юрий Владимиров.

https://ria.ru/20231103/shtorm-1907194755.html

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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, новости - туризм