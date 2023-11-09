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Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский" - РИА Новости, 09.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:04 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/slepakov-1908408738.html
Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский"
Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский" - РИА Новости, 09.11.2023
Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский"
Комик Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN "Я русский", разместив запись обновленной композиции на своей странице в Instagram**. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:04
2023-11-09T16:04
шоубиз
семен слепаков
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комик Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN "Я русский", разместив запись обновленной композиции на своей странице в Instagram**.Свою версию хита шоумен назвал "Нерусский", а в тексте сделал упор на свои еврейские корни и конфликт между Израилем и Палестиной. &quot;Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей&quot;, — спел комик.Слепаков* также высмеял типичные предрассудки о евреях, отметив, что ему хочется копить деньги в банке, и не тратить время на духовное. Выступление артист завершил припевом еврейской песни "Хава нагила".Не все оценили и поняли юмор музыканта. В комментариях пользователи раскритиковали пародию, оставив сотни негативных комментариев. "Кто бы вы были без России? Никто и никогда бы о вас не узнал"; "Семен, да бросьте уже песенки на русском языке про то, что вы не русский петь. Начните уже новую жизнь"; А других тем для шуток, кроме русских и России нет?", — высказались подписчики. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и переехал в Израиль. В апреле этого года минюст включил юмориста в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230602/slepakov-1875740930.html
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семен слепаков, россия, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Семен Слепаков, Россия, Израиль, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский"

Иноагент Семен Слепаков* спародировал хит певца SHAMAN "Я русский"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комик Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN "Я русский", разместив запись обновленной композиции на своей странице в Instagram**.
Свою версию хита шоумен назвал "Нерусский", а в тексте сделал упор на свои еврейские корни и конфликт между Израилем и Палестиной.
«

"Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей", — спел комик.

Слепаков* также высмеял типичные предрассудки о евреях, отметив, что ему хочется копить деньги в банке, и не тратить время на духовное.
Выступление артист завершил припевом еврейской песни "Хава нагила".
Не все оценили и поняли юмор музыканта. В комментариях пользователи раскритиковали пародию, оставив сотни негативных комментариев.
«
"Кто бы вы были без России? Никто и никогда бы о вас не узнал"; "Семен, да бросьте уже песенки на русском языке про то, что вы не русский петь. Начните уже новую жизнь"; А других тем для шуток, кроме русских и России нет?", — высказались подписчики.
После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и переехал в Израиль.
В апреле этого года минюст включил юмориста в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Семен Слепаков*
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента
2 июня, 12:29
 
ШоубизСемен СлепаковРоссияИзраильЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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