https://ria.ru/20231109/slepakov-1908408738.html

Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский"

Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский" - РИА Новости, 09.11.2023

Семен Слепаков* разозлил россиян, спародировав хит SHAMAN "Я русский"

Комик Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN "Я русский", разместив запись обновленной композиции на своей странице в Instagram**. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:04

2023-11-09T16:04

2023-11-09T16:04

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семен слепаков

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комик Семен Слепаков* спародировал песню SHAMAN "Я русский", разместив запись обновленной композиции на своей странице в Instagram**.Свою версию хита шоумен назвал "Нерусский", а в тексте сделал упор на свои еврейские корни и конфликт между Израилем и Палестиной. "Нерусский. Не иду до конца. Нерусский — вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей", — спел комик.Слепаков* также высмеял типичные предрассудки о евреях, отметив, что ему хочется копить деньги в банке, и не тратить время на духовное. Выступление артист завершил припевом еврейской песни "Хава нагила".Не все оценили и поняли юмор музыканта. В комментариях пользователи раскритиковали пародию, оставив сотни негативных комментариев. "Кто бы вы были без России? Никто и никогда бы о вас не узнал"; "Семен, да бросьте уже песенки на русском языке про то, что вы не русский петь. Начните уже новую жизнь"; А других тем для шуток, кроме русских и России нет?", — высказались подписчики. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее и переехал в Израиль. В апреле этого года минюст включил юмориста в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230602/slepakov-1875740930.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

семен слепаков, россия, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса