https://ria.ru/20231109/siriya-1908309707.html
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.11.2023
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу
Американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор несколько раз подверглась обстрелу за минувшую... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:28
2023-11-09T08:28
2023-11-09T08:28
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор несколько раз подверглась обстрелу за минувшую ночь, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen. По его информации, база была обстреляна за ночь несколько раз не менее 15 ракетами. Ранее военные самолеты США нанесли удары по территории Сирии, предположительно, по расположению шиитских вооруженных группировок.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу
Американская база на востоке Сирии ночью обстреляли 15 ракетами