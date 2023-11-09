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Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.11.2023
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08:28 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/siriya-1908309707.html
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.11.2023
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу
Американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор несколько раз подверглась обстрелу за минувшую... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T08:28
2023-11-09T08:28
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор несколько раз подверглась обстрелу за минувшую ночь, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen. По его информации, база была обстреляна за ночь несколько раз не менее 15 ракетами. Ранее военные самолеты США нанесли удары по территории Сирии, предположительно, по расположению шиитских вооруженных группировок.
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американская база в Сирии за ночь несколько раз подверглась обстрелу

Американская база на востоке Сирии ночью обстреляли 15 ракетами

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 9 ноя - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от сирийского города Дейр-эз-Зор несколько раз подверглась обстрелу за минувшую ночь, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen.
По его информации, база была обстреляна за ночь несколько раз не менее 15 ракетами.
Ранее военные самолеты США нанесли удары по территории Сирии, предположительно, по расположению шиитских вооруженных группировок.
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ
04:13
 
В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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