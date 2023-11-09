https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html

В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ

В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2023

В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ

В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:13

2023-11-09T04:13

2023-11-09T10:04

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

сирийские демократические силы

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КАИР, 9 ноя — РИА Новости. В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. "Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками — с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты", — рассказал собеседник телеканала.Источник также добавил, что США и курдские отряды ведут бой к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.

https://ria.ru/20231109/baza-1908294555.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирийские демократические силы