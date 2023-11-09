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В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
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04:13 09.11.2023 (обновлено: 10:04 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ
В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T04:13
2023-11-09T10:04
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
сирийские демократические силы
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КАИР, 9 ноя — РИА Новости. В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. &quot;Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками — с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты&quot;, — рассказал собеседник телеканала.Источник также добавил, что США и курдские отряды ведут бой к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Сирийские демократические силы
В Сирии начались бои между армией страны и силами США, сообщили СМИ

Al Mayadeen: начались столкновения между военными Сирии и США на берегу Евфрата

© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 ноя — РИА Новости. В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник.
«

"Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками — с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты", — рассказал собеседник телеканала.

Источник также добавил, что США и курдские отряды ведут бой к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.
Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи ресурсов.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Сирии вновь обстреляли базу США на месторождении газа, сообщили СМИ
01:57
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАСирийские демократические силы
 
 
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