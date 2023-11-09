https://ria.ru/20231109/shutka-1908300044.html

"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети

"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети - РИА Новости, 09.11.2023

"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T04:21

2023-11-09T04:21

2023-11-09T04:21

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.В своем выступлении Зеленский заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам"."Он впадает в отчаяние", — написал Dezbison1776."Озлобленный извращенный гном", — добавил DelShannon23."Все такой же комик. Следующая остановка — Вегас", — посмеялся BelleOakesFarms."Кокаин сегодня хорошо зашел", — выразил мнение EmanueleDolce."Этот клоун смеется, несмотря на то, что на Украине погибло много людей", — возмутился coin_insider0.На этой же конференции Владимир Зеленский отметил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html

https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский