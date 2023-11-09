"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.
В своем выступлении Зеленский заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам".
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"Он впадает в отчаяние", — написал Dezbison1776.
"Озлобленный извращенный гном", — добавил DelShannon23.
"Все такой же комик. Следующая остановка — Вегас", — посмеялся BelleOakesFarms.
"Кокаин сегодня хорошо зашел", — выразил мнение EmanueleDolce.
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"Этот клоун смеется, несмотря на то, что на Украине погибло много людей", — возмутился coin_insider0.
На этой же конференции Владимир Зеленский отметил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.