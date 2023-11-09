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"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети - РИА Новости, 09.11.2023
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04:21 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/shutka-1908300044.html
"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети
"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети - РИА Новости, 09.11.2023
"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T04:21
2023-11-09T04:21
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.В своем выступлении Зеленский заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам"."Он впадает в отчаяние", — написал Dezbison1776."Озлобленный извращенный гном", — добавил DelShannon23."Все такой же комик. Следующая остановка — Вегас", — посмеялся BelleOakesFarms."Кокаин сегодня хорошо зашел", — выразил мнение EmanueleDolce."Этот клоун смеется, несмотря на то, что на Украине погибло много людей", — возмутился coin_insider0.На этой же конференции Владимир Зеленский отметил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html
https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский

"Впал в отчаяние". Нелепая шутка Зеленского обескуражила пользователей Сети

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали шутку президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в мире, произнесенную в интервью по видеосвязи на конференции Reuters Next в Нью-Йорке.
В своем выступлении Зеленский заявил, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, "планету лучше оставить собакам".
«
"Он впадает в отчаяние", — написал Dezbison1776.
"Озлобленный извращенный гном", — добавил DelShannon23.
"Все такой же комик. Следующая остановка — Вегас", — посмеялся BelleOakesFarms.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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"Кокаин сегодня хорошо зашел", — выразил мнение EmanueleDolce.
«
"Этот клоун смеется, несмотря на то, что на Украине погибло много людей", — возмутился coin_insider0.
На этой же конференции Владимир Зеленский отметил, что позиции определенных членов Республиканской партии США пугают украинцев.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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