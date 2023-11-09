https://ria.ru/20231109/shtraf-1908471173.html

Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии

Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.11.2023

Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии

Доцент одного из крымских вузов привлечен к административной ответственности и оштрафован за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:44

2023-11-09T17:44

2023-11-09T17:44

происшествия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Доцент одного из крымских вузов привлечен к административной ответственности и оштрафован за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба МВД Крыма. "Гражданин, являясь доцентом одного из крымских вузов, разместил на администрируемой им странице в социальной сети запрещенную информацию. В частности, гражданин опубликовал видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", - говорится в сообщении. В отношении преподавателя составлено два административных протокола: за пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также за дискредитацию использования ВС РФ. "Судом гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Операция по выявлению правонарушителя проводилась совместно с сотрудниками крымского управления ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231109/sud-1908323409.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вооруженные силы рф