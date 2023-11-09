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Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.11.2023
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17:44 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/shtraf-1908471173.html
Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии
Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.11.2023
Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии
Доцент одного из крымских вузов привлечен к административной ответственности и оштрафован за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:44
2023-11-09T17:44
происшествия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Доцент одного из крымских вузов привлечен к административной ответственности и оштрафован за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба МВД Крыма. "Гражданин, являясь доцентом одного из крымских вузов, разместил на администрируемой им странице в социальной сети запрещенную информацию. В частности, гражданин опубликовал видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", - говорится в сообщении. В отношении преподавателя составлено два административных протокола: за пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также за дискредитацию использования ВС РФ. "Судом гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Операция по выявлению правонарушителя проводилась совместно с сотрудниками крымского управления ФСБ РФ.
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происшествия, вооруженные силы рф
Происшествия, Вооруженные силы РФ
Доцента крымского вуза оштрафовали за дискредитацию армии

Доцента крымского вуза оштрафовали на 32 тысячи рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида" у входа в здание суда
Скульптура Фемида у входа в здание суда - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Скульптура "Фемида" у входа в здание суда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Доцент одного из крымских вузов привлечен к административной ответственности и оштрафован за дискредитацию российских военных, сообщила пресс-служба МВД Крыма.
"Гражданин, являясь доцентом одного из крымских вузов, разместил на администрируемой им странице в социальной сети запрещенную информацию. В частности, гражданин опубликовал видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", - говорится в сообщении.
В отношении преподавателя составлено два административных протокола: за пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также за дискредитацию использования ВС РФ.
"Судом гражданину назначено наказание в виде штрафа в размере 32 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Операция по выявлению правонарушителя проводилась совместно с сотрудниками крымского управления ФСБ РФ.
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