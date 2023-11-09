https://ria.ru/20231109/shkola-1908531985.html
На Украине начали строить подземные школы
На Украине начали строить подземные школы - РИА Новости, 09.11.2023
На Украине начали строить подземные школы
Подземная школа строится в поселке Коротыч в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T23:38
2023-11-09T23:38
2023-11-09T23:38
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подземная школа строится в поселке Коротыч в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети", - написал Синегубов.Как утверждает Синегубов, постройка сможет одновременно вместить около 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. На строительство работ уйдет 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300".
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, зрк с-300
Республика Татарстан, В мире, Украина, Харьковская область, ЗРК С-300
На Украине начали строить подземные школы
Власти: на Украине в поселке Коротыч Харьковской области строят подземную школу