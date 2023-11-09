https://ria.ru/20231109/shkola-1908531985.html

На Украине начали строить подземные школы

На Украине начали строить подземные школы - РИА Новости, 09.11.2023

На Украине начали строить подземные школы

Подземная школа строится в поселке Коротыч в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T23:38

2023-11-09T23:38

2023-11-09T23:38

республика татарстан

в мире

украина

харьковская область

зрк с-300

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Подземная школа строится в поселке Коротыч в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "Создаем в Харьковской области безопасную образовательную среду. Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землёй, где смогут учиться дети", - написал Синегубов.Как утверждает Синегубов, постройка сможет одновременно вместить около 500 человек, что соответствует количеству учащихся и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. На строительство работ уйдет 99,1 миллиона гривен (2,7 миллиона долларов). Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии, также оно будет "способно выдержать прямое попадание ракеты С-300".

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

украина

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, зрк с-300