https://ria.ru/20231109/shkola-1908490152.html

Самая большая школа региона открылась в ЯНАО

Самая большая школа региона открылась в ЯНАО - РИА Новости, 09.11.2023

Самая большая школа региона открылась в ЯНАО

Арктический лицей, который стал самой большой школой на Ямале, открылся в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:10

2023-11-09T19:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

новый уренгой

школы

общество

образование

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САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Арктический лицей, который стал самой большой школой на Ямале, открылся в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона. "Дмитрий Артюхов открыл самую большую школу на Ямале. Арктический лицей в газовой столице возвели за два года. Это трехэтажное здание общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 1,6 тысячи учеников, большинство из них перешли из школы №12, здание которой устарело", — говорится в сообщении. Новое учебное заведение расположено в микрорайоне Славянском. "Здесь созданы новые условия для учебы и развития творческого потенциала детей, для занятий спортом. Еще вчера мы об этом только мечтали, сегодня воплотили в жизнь. Строим самые современные школы по всему региону. Новые стены — это половина дела, не менее важен труд учителей, которые, я уверен, будут здесь вкладывать в детей всю свою душу и знания. Поставили перед собой амбициозную цель — сделать Ямал лучшей территорией для детства. Сегодня сделали большой шаг на пути к ее приближению", — приводятся в сообщении слова губернатора. В учебном заведении сохранили лучшие практики, которые применялись в школе №12, уточняют власти. Для медицинских классов, открытых при поддержке городской больницы еще в 2013 году, установили новейший симуляционный центр — первый подобный в регионе на базе школы. Например, там есть интерактивный стол, позволяющий изучать анатомию: изменять положение тела, делать разрезы и сечения, симулировать ход операций. Школа первой на Ямале заключила соглашение с ведущим медицинским вузом страны — Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. Теперь опытные наставники будут посещать лицей для проведения лекций, а ребята смогут отправиться в Москву для знакомства с университетом. Им также будут доступны онлайн-лекции вуза. Продолжится сотрудничество с Тюменским медуниверситетом: новоуренгойцы смогут, как и прежде, поступать туда в рамках договоров на целевое обучение, педагоги продолжат курировать школьников, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html

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ямало-ненецкий автономный округ (янао), новый уренгой, школы, общество, образование