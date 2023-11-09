Самая большая школа региона открылась в ЯНАО
© Фото : Правительство ЯНАОСамая большая школа региона открылась в ЯНАО
© Фото : Правительство ЯНАО
Самая большая школа региона открылась в ЯНАО
САЛЕХАРД, 9 ноя — РИА Новости. Арктический лицей, который стал самой большой школой на Ямале, открылся в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Дмитрий Артюхов открыл самую большую школу на Ямале. Арктический лицей в газовой столице возвели за два года. Это трехэтажное здание общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 1,6 тысячи учеников, большинство из них перешли из школы №12, здание которой устарело", — говорится в сообщении.
Новое учебное заведение расположено в микрорайоне Славянском.
"Здесь созданы новые условия для учебы и развития творческого потенциала детей, для занятий спортом. Еще вчера мы об этом только мечтали, сегодня воплотили в жизнь. Строим самые современные школы по всему региону. Новые стены — это половина дела, не менее важен труд учителей, которые, я уверен, будут здесь вкладывать в детей всю свою душу и знания. Поставили перед собой амбициозную цель — сделать Ямал лучшей территорией для детства. Сегодня сделали большой шаг на пути к ее приближению", — приводятся в сообщении слова губернатора.
В учебном заведении сохранили лучшие практики, которые применялись в школе №12, уточняют власти.
Для медицинских классов, открытых при поддержке городской больницы еще в 2013 году, установили новейший симуляционный центр — первый подобный в регионе на базе школы. Например, там есть интерактивный стол, позволяющий изучать анатомию: изменять положение тела, делать разрезы и сечения, симулировать ход операций.
Школа первой на Ямале заключила соглашение с ведущим медицинским вузом страны — Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. Теперь опытные наставники будут посещать лицей для проведения лекций, а ребята смогут отправиться в Москву для знакомства с университетом. Им также будут доступны онлайн-лекции вуза. Продолжится сотрудничество с Тюменским медуниверситетом: новоуренгойцы смогут, как и прежде, поступать туда в рамках договоров на целевое обучение, педагоги продолжат курировать школьников, отмечает пресс-служба.