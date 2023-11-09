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Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" - РИА Новости, 09.11.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:49 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/shapsha-1908512847.html
Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе"
Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" - РИА Новости, 09.11.2023
Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны обсудили... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:49
2023-11-09T20:49
калужская область
калужская область
владислав шапша
калуга
россия
ростех
вадим калюгин
холдинг швабе
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны обсудили перспективы сотрудничества. Правительство Калужской области сообщает, что в четверг в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с генеральным директором холдинга "Швабе" Вадимом Калюгиным. В мероприятии приняли участие заместители главы региона Владимир Попов и Ольга Иванова, министр здравоохранения области Константин Пахоменко, руководители структурных подразделений холдинга. Обсуждались вопросы взаимодействия региона с компанией. Губернатор по итогам встречи написал в своем Telegram-канале, что у Калужской области есть несколько примеров успешного сотрудничества с холдингом "Швабе", который работает в сфере оптико-электронного приборостроения. В частности, "Швабе" участвовал в оснащении оборудованием областного перинатального центра, МРНЦ имени А.Ф. Цыба. По словам губернатора, есть перспективы расширения сотрудничества и реализации новых направлений взаимодействия. "Строительство и оснащение медучреждений, энергоэффективное уличное освещение. В Калужской области реализуем программу обновления общественного транспорта. Дал поручение изучить опыт компании в сфере интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством и транспортом, в том числе в столице", - сообщил Шапша.
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калужская область, владислав шапша, калуга, россия, ростех, вадим калюгин, холдинг швабе, владимир попов
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, Россия, Ростех, Вадим Калюгин, Холдинг Швабе, Владимир Попов

Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе"

© РИА Новости / Владимир АстапковичВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны обсудили перспективы сотрудничества.
Правительство Калужской области сообщает, что в четверг в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с генеральным директором холдинга "Швабе" Вадимом Калюгиным. В мероприятии приняли участие заместители главы региона Владимир Попов и Ольга Иванова, министр здравоохранения области Константин Пахоменко, руководители структурных подразделений холдинга. Обсуждались вопросы взаимодействия региона с компанией.
Губернатор по итогам встречи написал в своем Telegram-канале, что у Калужской области есть несколько примеров успешного сотрудничества с холдингом "Швабе", который работает в сфере оптико-электронного приборостроения. В частности, "Швабе" участвовал в оснащении оборудованием областного перинатального центра, МРНЦ имени А.Ф. Цыба.
По словам губернатора, есть перспективы расширения сотрудничества и реализации новых направлений взаимодействия.
"Строительство и оснащение медучреждений, энергоэффективное уличное освещение. В Калужской области реализуем программу обновления общественного транспорта. Дал поручение изучить опыт компании в сфере интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством и транспортом, в том числе в столице", - сообщил Шапша.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаКалугаРоссияРостехВадим КалюгинХолдинг ШвабеВладимир Попов
 
 
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