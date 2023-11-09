https://ria.ru/20231109/shapsha-1908512847.html

Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе"

Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" - РИА Новости, 09.11.2023

Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны обсудили... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:49

2023-11-09T20:49

2023-11-09T20:49

калужская область

калужская область

владислав шапша

калуга

россия

ростех

вадим калюгин

холдинг швабе

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КАЛУГА, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны обсудили перспективы сотрудничества. Правительство Калужской области сообщает, что в четверг в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с генеральным директором холдинга "Швабе" Вадимом Калюгиным. В мероприятии приняли участие заместители главы региона Владимир Попов и Ольга Иванова, министр здравоохранения области Константин Пахоменко, руководители структурных подразделений холдинга. Обсуждались вопросы взаимодействия региона с компанией. Губернатор по итогам встречи написал в своем Telegram-канале, что у Калужской области есть несколько примеров успешного сотрудничества с холдингом "Швабе", который работает в сфере оптико-электронного приборостроения. В частности, "Швабе" участвовал в оснащении оборудованием областного перинатального центра, МРНЦ имени А.Ф. Цыба. По словам губернатора, есть перспективы расширения сотрудничества и реализации новых направлений взаимодействия. "Строительство и оснащение медучреждений, энергоэффективное уличное освещение. В Калужской области реализуем программу обновления общественного транспорта. Дал поручение изучить опыт компании в сфере интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством и транспортом, в том числе в столице", - сообщил Шапша.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

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калужская область, владислав шапша, калуга, россия, ростех, вадим калюгин, холдинг швабе, владимир попов