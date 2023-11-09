https://ria.ru/20231109/shag-1908302289.html

Экс-сотрудник Белого дома назвал следующий шаг США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Белого дома назвал следующий шаг США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2023

Экс-сотрудник Белого дома назвал следующий шаг США на Ближнем Востоке

США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T05:38

2023-11-09T05:38

2023-11-09T05:38

в мире

сша

израиль

пол крейг робертс

иран

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. США хотят расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте."Цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке", — отметил он.Как отметил аналитик, переброска огромного количества американских войск, оружия и военно-воздушных сил подтверждают намерения Вашингтона в регионе."Кажется, никто не слышит разумные голоса. Другими словами, нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля", — посетовал Робертс.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

https://ria.ru/20231109/siriya-1908299923.html

сша

израиль

иран

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, пол крейг робертс, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия