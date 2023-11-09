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В Севастополе уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 09.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:52 09.11.2023 (обновлено: 18:57 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/sevastopol-1908473755.html
В Севастополе уничтожили воздушную цель
В Севастополе уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 09.11.2023
В Севастополе уничтожили воздушную цель
Российские военные ликвидировали воздушную цель возле Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T17:52
2023-11-09T18:57
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные ликвидировали воздушную цель возле Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.&quot;Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, сейчас проводится контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы находятся в полной готовности. Губернатор также призвал доверять только официальным источникам информации.Позднее в Минобороны уточнили, что в 17:40 мск украинские военные пытались атаковать полуостров при помощи противокорабельной ракеты "Нептун". Там подчеркнули, что дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали ее над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинская армия выпустила 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи. Системы ПВО сбили 13 снарядов. При попадании одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на заводе.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе уничтожили воздушную цель

Развожаев сообщил об уничтожении военными воздушной цели в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные ликвидировали воздушную цель возле Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель", — написал он в Telegram-канале.

По словам Развожаева, сейчас проводится контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы находятся в полной готовности. Губернатор также призвал доверять только официальным источникам информации.
Позднее в Минобороны уточнили, что в 17:40 мск украинские военные пытались атаковать полуостров при помощи противокорабельной ракеты "Нептун". Там подчеркнули, что дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали ее над акваторией Черного моря.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинская армия выпустила 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи. Системы ПВО сбили 13 снарядов. При попадании одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на заводе.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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