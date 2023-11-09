https://ria.ru/20231109/sevastopol-1908473755.html

В Севастополе уничтожили воздушную цель

В Севастополе уничтожили воздушную цель - РИА Новости, 09.11.2023

В Севастополе уничтожили воздушную цель

Российские военные ликвидировали воздушную цель возле Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:52

2023-11-09T17:52

2023-11-09T18:57

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Российские военные ликвидировали воздушную цель возле Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель", — написал он в Telegram-канале.По словам Развожаева, сейчас проводится контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы находятся в полной готовности. Губернатор также призвал доверять только официальным источникам информации.Позднее в Минобороны уточнили, что в 17:40 мск украинские военные пытались атаковать полуостров при помощи противокорабельной ракеты "Нептун". Там подчеркнули, что дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали ее над акваторией Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в минувшую субботу украинская армия выпустила 15 крылатых ракет по судостроительному заводу в Керчи. Системы ПВО сбили 13 снарядов. При попадании одной из ракет получил повреждения корабль, находившийся на заводе.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20231030/mo-1906156604.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев