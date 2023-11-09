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В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 09.11.2023
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16:03 09.11.2023
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В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО
В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 09.11.2023
В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО
Подопечные и сотрудники геронтопсихиатрического центра в Ярославле начали плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:03
2023-11-09T16:03
надежные люди
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Подопечные и сотрудники геронтопсихиатрического центра в Ярославле начали плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что в Ярославле открылся ещё один пункт плетения маскировочных сетей. "К изготовлению камуфляжного покрытия присоединился Норский геронтопсихиатрический центр… Постоянно в работе участвуют 30-40 сотрудников и подопечных учреждения. Для последних это не только вклад в помощь нашим парням, за которых все переживают, но и необычная форма досуга, развитие мелкой моторики", - говорится в сообщении. Активисты регионального отделения Народного фронта предоставили учреждению специальную раму, показали технику плетения и закупают материал – основу и ленты. На опубликованном Народным фронтом видео подопечные соцучреждения рассказали, что плести сети им нравится, и в этом, по их словам, нет ничего сложного. "У меня мама была инвалидом войны, дядя погиб в Великую Отечественную. Помогать надо обязательно, чтобы ребята поскорее вернулись домой с победой", - рассказал Арсений Дианов. Также, по данным Народного фронта, в Норском центре делают незаменимые в полевых условиях сухие души. Масксети и гигиенические наборы активисты отправляют в зону СВО подразделениям, где служат ярославцы.
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общество, ярославль
Надежные люди, Общество, Ярославль
В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО

Подопечные геронтоцентра в Ярославле начали плести маскировочные сети для СВО

© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронтаПодопечные геронтологического центра в Ярославле плетут маскировочные сети для СВО
Подопечные геронтологического центра в Ярославле плетут маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Подопечные геронтологического центра в Ярославле плетут маскировочные сети для СВО
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Подопечные и сотрудники геронтопсихиатрического центра в Ярославле начали плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что в Ярославле открылся ещё один пункт плетения маскировочных сетей.
«
"К изготовлению камуфляжного покрытия присоединился Норский геронтопсихиатрический центр… Постоянно в работе участвуют 30-40 сотрудников и подопечных учреждения. Для последних это не только вклад в помощь нашим парням, за которых все переживают, но и необычная форма досуга, развитие мелкой моторики", - говорится в сообщении.
Активисты регионального отделения Народного фронта предоставили учреждению специальную раму, показали технику плетения и закупают материал – основу и ленты.
На опубликованном Народным фронтом видео подопечные соцучреждения рассказали, что плести сети им нравится, и в этом, по их словам, нет ничего сложного. "У меня мама была инвалидом войны, дядя погиб в Великую Отечественную. Помогать надо обязательно, чтобы ребята поскорее вернулись домой с победой", - рассказал Арсений Дианов.
Также, по данным Народного фронта, в Норском центре делают незаменимые в полевых условиях сухие души. Масксети и гигиенические наборы активисты отправляют в зону СВО подразделениям, где служат ярославцы.
 
Надежные людиОбществоЯрославль
 
 
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