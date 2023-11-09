https://ria.ru/20231109/seti-1908441320.html

В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО

В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 09.11.2023

В ярославском геронтоцентре начали плести маскировочные сети для бойцов СВО

Подопечные и сотрудники геронтопсихиатрического центра в Ярославле начали плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:03

2023-11-09T16:03

2023-11-09T16:03

надежные люди

общество

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Подопечные и сотрудники геронтопсихиатрического центра в Ярославле начали плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает Ярославское региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что в Ярославле открылся ещё один пункт плетения маскировочных сетей. "К изготовлению камуфляжного покрытия присоединился Норский геронтопсихиатрический центр… Постоянно в работе участвуют 30-40 сотрудников и подопечных учреждения. Для последних это не только вклад в помощь нашим парням, за которых все переживают, но и необычная форма досуга, развитие мелкой моторики", - говорится в сообщении. Активисты регионального отделения Народного фронта предоставили учреждению специальную раму, показали технику плетения и закупают материал – основу и ленты. На опубликованном Народным фронтом видео подопечные соцучреждения рассказали, что плести сети им нравится, и в этом, по их словам, нет ничего сложного. "У меня мама была инвалидом войны, дядя погиб в Великую Отечественную. Помогать надо обязательно, чтобы ребята поскорее вернулись домой с победой", - рассказал Арсений Дианов. Также, по данным Народного фронта, в Норском центре делают незаменимые в полевых условиях сухие души. Масксети и гигиенические наборы активисты отправляют в зону СВО подразделениям, где служат ярославцы.

ярославль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославль