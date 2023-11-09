https://ria.ru/20231109/selkhozproduktsiya-1908347589.html
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин
Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:10
2023-11-09T11:10
2023-11-09T11:39
россия
казахстан
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин отметил, что РФ является ключевым поставщиком в республику таких товарных групп, как пшеница, ячмень, мясо птицы, сахар, кисломолочная продукция."Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане, - сказал российский президент.
https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, экономика, владимир путин
Россия, Казахстан, Экономика, Владимир Путин
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин
Путин: Россия намерена бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан