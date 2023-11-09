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Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
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11:10 09.11.2023 (обновлено: 11:39 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/selkhozproduktsiya-1908347589.html
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин - РИА Новости, 09.11.2023
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин
Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:10
2023-11-09T11:39
россия
казахстан
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин отметил, что РФ является ключевым поставщиком в республику таких товарных групп, как пшеница, ячмень, мясо птицы, сахар, кисломолочная продукция."Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане, - сказал российский президент.
https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html
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россия, казахстан, экономика, владимир путин
Россия, Казахстан, Экономика, Владимир Путин
Россия намерена и впредь снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил Путин

Путин: Россия намерена бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Россия намерена и впредь бесперебойно снабжать сельхозпродукцией Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин отметил, что РФ является ключевым поставщиком в республику таких товарных групп, как пшеница, ячмень, мясо птицы, сахар, кисломолочная продукция.
"Наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия в соответствии с потребностями наших коллег и друзей в Казахстане, - сказал российский президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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