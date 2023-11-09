У ЕС в плане санкций что-то пошло не так, заявили в постпредстве России
Постпредство России: Европейский парламент усомнился в эффективности санкций
В Европарламенте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. При прочтении принятой в четверг Европарламентом очередной антироссийской резолюции у многих может сложиться впечатление, что у ЕС в плане оказания санкционного давления на Россию, "мягко говоря, что-то пошло не так", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного представительства России при ЕС.
Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, в принятой в четверг на пленарной сессии резолюции по эффективности санкций ЕС против России, усомнился в их эффективности. Депутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок "компрометирует репутацию санкционного режима". "Дискредитацией целей санкций" назвали в ЕП и выданную ранее рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
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"При прочтении принятой 9 ноября 2023 года очередной антироссийской резолюции, уверены, не только у нас складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так. Даже начался поиск виноватых. Судя по тексту, они могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии, которых Европарламент призвал "повысить профессионализм" на поприще введения рестрикций", - указывается в комментарии российского постпредства.
Там отметили, что это "ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию "свежих" санкционных идей". "Неудивительно, что в резолюции не нашлось места для вывода, который не очевиден одному лишь Брюсселю: антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов, негативные последствия которых ощущаются по всему миру, включая государства-члены Евросоюза", - отмечается в комментарии.
Депутаты Европарламента в очередном антироссийском документе в четверг призвали добиться унификации антироссийских санкций, подчеркнули необходимость для этого согласовать единый период продления санкций на срок не менее 12 месяцев. ЕП также считает целесообразным продолжить введение новых антироссийских ограничений: полностью закрыть рынок ЕС для российского ископаемого топлива, ввести санкции против проекта "Арктик СПГ-2", российских нефтяных компаний, Газпромбанка, российского алюминия, атомной отрасли России, запретить импорт алмазов российского происхождения, более активно выявлять и замораживать российские активы на территории ЕС и обеспечить их использование для нужд Украины.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В настоящее время Суд ЕС в Люксембурге продолжает рассматривать десятки исков против Совета ЕС по отмене санкций, некоторые из которых были удовлетворены.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.