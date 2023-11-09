https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908471839.html

ЕК отказалась комментировать предложения Бельгии по санкциям против Израиля

ЕК отказалась комментировать предложения Бельгии по санкциям против Израиля - РИА Новости, 09.11.2023

ЕК отказалась комментировать предложения Бельгии по санкциям против Израиля

Еврокомиссия не комментирует прозвучавшие в Бельгии предложения принять ограничительные меры против Израиля из-за его действий в секторе Газа, которые привели к РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T17:47

2023-11-09T17:47

2023-11-09T17:47

еврокомиссия

бельгия

александр де кроо

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израиль

евросоюз

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия не комментирует прозвучавшие в Бельгии предложения принять ограничительные меры против Израиля из-за его действий в секторе Газа, которые привели к гибели тысяч гражданских лиц, заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Я могу напомнить, что санкции принимаются единогласно, поэтому любое предложение по санкциям вне зависимости от того, против кого оно направлено, должно быть утверждено всеми 27 членами ЕС. Этот процесс является конфиденциальным, мы не будем его комментировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее ряд бельгийских политических партий выступили за запрет в Бельгии продукции, произведенной на "оккупированных Израилем палестинских территориях", однако консенсуса в этом вопросе пока не достигнуто даже внутри страны. Бельгийские политики полагают, что такая мера должна стать реакцией на действия Израиля в секторе Газа. С инициативой выступила бельгийская партия Христианские демократы и фламандцы CD&V. Инициатива предусматривает принятие закона, запрещающего продажу в Бельгии продукции, "которая имеет тесную связь с грубыми нарушениями прав человека и международного права". В законопроекте не говорится о конкретных товарах, но речь может идти об овощах и фруктах, а также о косметике. Эту инициативу поддержали бельгийские социалисты, которые также намерены требовать от Израиля прекратить боевые действия на территории сектора Газа, которые уже привели к гибели более десяти тысяч палестинцев. Более того, депутаты полагают, что запрет на продукцию из незаконных поселений должен обсуждаться не только бельгийским правительством, но и на уровне всего Евросоюза. Бельгийский депутат от партии Ecolo Симон Муткен полагает, что финансирование экстремистски настроенных поселенцев должно прекратиться по примеру прекращения финансирования террористов. Партия также предлагает "запрет на выдачу виз, заморозку активов поселенцев и военнослужащих, ответственных за военные преступления". "Если не будет достигнуто прекращение огня, то в определенный момент придется отозвать бельгийского посла из Израиля", - добавил депутат. В то же время лидер Реформаторского движения Жорж-Луи Буше выступил против идеи бойкота израильских товаров из поселений. "Следует сохранять спокойствие, одуматься и не реагировать под воздействием эмоций… Мы не можем прекращать торговлю с рядом регионов мира. Это только изолирует Бельгию", - считает либеральный политик. Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что считает непропорциональными действия Израиля, когда ради ликвидации члена движения ХАМАС наносится удар по скоплению гражданских лиц в лагере беженцев.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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еврокомиссия, бельгия, александр де кроо, в мире, израиль, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году