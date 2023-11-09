В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций
В Европарламенте усомнились в эффективности санкций против РФ после 11 пакетов
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарной сессии в Брюсселе.
Резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП большинством голосов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
В частности, в ЕП выразили возмущение тем, что российский энергетический экспорт по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в том числе за счет поставок в ЕС, а российская экономика демонстрирует рост.
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"С августа 2023 года Россия, очевидно, нашла новые способы для того, чтобы обходить потолок цен на нефть, таким образом, цены на российскую нефть на мировых рынках начали подниматься", - говорится в документе.
В Европарламенте также удивлены и тем фактом, что ЕС остается одним из основных покупателей российских энергоресурсов, Россия нарастила поставки СПГ в Европу и заняла второе место по этому показателю после США. "Евросоюз продолжает направлять в Россию два миллиарда евро ежемесячно для покупки ископаемого топлива", - отмечается в документе. В целом в ЕП отметили, что, несмотря на сокращение российского импорта в ЕС, некоторые страны союза только нарастили двустороннюю торговлю.
Европейские депутаты констатировали, что российская экономика в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций сократилась значительно меньше, чем ожидали на Западе, а в 2023, согласно данным МВВ, планируется рост на 2,2%. При этом, как указывается в документе ЕП, Россия планирует значительно (на 70%) увеличить затраты на оборону, в то время как санкции были направлены на то, чтобы, напротив, снизить российский военный потенциал.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.