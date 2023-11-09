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В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 09.11.2023
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14:07 09.11.2023 (обновлено: 14:09 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908398716.html
В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций
В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 09.11.2023
В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций
Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T14:07
2023-11-09T14:09
россия
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарной сессии в Брюсселе. Резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП большинством голосов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. В частности, в ЕП выразили возмущение тем, что российский энергетический экспорт по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в том числе за счет поставок в ЕС, а российская экономика демонстрирует рост. "С августа 2023 года Россия, очевидно, нашла новые способы для того, чтобы обходить потолок цен на нефть, таким образом, цены на российскую нефть на мировых рынках начали подниматься", - говорится в документе. В ЕП констатируют, что Россия сумела перенаправить экспорт своей нефти из ЕС в Индию, Китай и Турцию. При этом европарламентарии признали, что сам ЕС продолжает закупать в Индии нефтепродукты на основе российского сырья, а значительная часть российской нефти перевозится европейскими танкерами. В Европарламенте также удивлены и тем фактом, что ЕС остается одним из основных покупателей российских энергоресурсов, Россия нарастила поставки СПГ в Европу и заняла второе место по этому показателю после США. "Евросоюз продолжает направлять в Россию два миллиарда евро ежемесячно для покупки ископаемого топлива", - отмечается в документе. В целом в ЕП отметили, что, несмотря на сокращение российского импорта в ЕС, некоторые страны союза только нарастили двустороннюю торговлю. Европейские депутаты констатировали, что российская экономика в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций сократилась значительно меньше, чем ожидали на Западе, а в 2023, согласно данным МВВ, планируется рост на 2,2%. При этом, как указывается в документе ЕП, Россия планирует значительно (на 70%) увеличить затраты на оборону, в то время как санкции были направлены на то, чтобы, напротив, снизить российский военный потенциал. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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россия, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, В мире, Санкции в отношении России
В Европарламенте усомнились в эффективности антироссийских санкций

В Европарламенте усомнились в эффективности санкций против РФ после 11 пакетов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Европейский парламент, все последние годы выступавший за ужесточение антироссийских санкций ЕС, усомнился в их эффективности и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию, говорится в резолюции ЕС, принятой на пленарной сессии в Брюсселе.
Резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП большинством голосов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
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В частности, в ЕП выразили возмущение тем, что российский энергетический экспорт по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в том числе за счет поставок в ЕС, а российская экономика демонстрирует рост.
«
"С августа 2023 года Россия, очевидно, нашла новые способы для того, чтобы обходить потолок цен на нефть, таким образом, цены на российскую нефть на мировых рынках начали подниматься", - говорится в документе.
В ЕП констатируют, что Россия сумела перенаправить экспорт своей нефти из ЕС в Индию, Китай и Турцию. При этом европарламентарии признали, что сам ЕС продолжает закупать в Индии нефтепродукты на основе российского сырья, а значительная часть российской нефти перевозится европейскими танкерами.
В Европарламенте также удивлены и тем фактом, что ЕС остается одним из основных покупателей российских энергоресурсов, Россия нарастила поставки СПГ в Европу и заняла второе место по этому показателю после США. "Евросоюз продолжает направлять в Россию два миллиарда евро ежемесячно для покупки ископаемого топлива", - отмечается в документе. В целом в ЕП отметили, что, несмотря на сокращение российского импорта в ЕС, некоторые страны союза только нарастили двустороннюю торговлю.
Европейские депутаты констатировали, что российская экономика в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций сократилась значительно меньше, чем ожидали на Западе, а в 2023, согласно данным МВВ, планируется рост на 2,2%. При этом, как указывается в документе ЕП, Россия планирует значительно (на 70%) увеличить затраты на оборону, в то время как санкции были направлены на то, чтобы, напротив, снизить российский военный потенциал.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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