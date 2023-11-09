https://ria.ru/20231109/sanktsii-1908395858.html

ЕП призвал к профессионализму при введении персональных санкций

ЕП призвал к профессионализму при введении персональных санкций - РИА Новости, 09.11.2023

ЕП призвал к профессионализму при введении персональных санкций

Европейский парламент раскритиковал Еврокомиссию и Совет ЕС за непрозрачность и непрофессионализм при определении лиц, подлежащих внесению в списки персональных РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T14:02

2023-11-09T14:02

2023-11-09T14:11

россия

украина

люксембург (округ)

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Европейский парламент раскритиковал Еврокомиссию и Совет ЕС за непрозрачность и непрофессионализм при определении лиц, подлежащих внесению в списки персональных санкций против России, заявил, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима, следует из резолюции по эффективности санкций ЕС против России. Резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП большинством голосов. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов. "Европарламент призывает Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты. Подтверждает, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима", - указывается в проекте документа. Депутаты также призвали добиться унификации антироссийских санкций, считают необходимым для этого согласовать единый период продления санкций на срок не менее 12 месяцев. ЕП также считает целесообразным продолжить введение новых антироссийских ограничений: полностью закрыть рынок ЕС для российского ископаемого топлива, ввести санкции против проекта "Арктик СПГ-2", российских нефтяных компаний, Газпромбанка, российского алюминия, атомной отрасли России, запретить импорт алмазов российского происхождения, более активно выявлять и замораживать российские активы на территории ЕС и обеспечить их использование для нужд Украины. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В настоящее время Суд ЕС в Люксембурге продолжает рассматривать десятки исков против Совета ЕС по отмене санкций, некоторые из которых были удовлетворены. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231108/sanktsii-1908148753.html

https://ria.ru/20231108/es-1908101325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, люксембург (округ), евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире, санкции в отношении россии