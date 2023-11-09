https://ria.ru/20231109/sammit-1908527785.html

Киев сообщил, когда надеется провести саммит по украинской "формуле мира"

Киев сообщил, когда надеется провести саммит по украинской "формуле мира" - РИА Новости, 09.11.2023

Киев сообщил, когда надеется провести саммит по украинской "формуле мира"

Саммит по украинской "формуле мира" может состояться в феврале 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Игоря Жовку. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T22:54

2023-11-09T22:54

2023-11-09T22:54

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Саммит по украинской "формуле мира" может состояться в феврале 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Игоря Жовку. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов сообщала, что саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине, провести который до конца года надеялся Киев, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону". "Глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года… Саммит определенно состоится, поскольку он ознаменует собой как символическое начало практического осуществления украинской "формулы мира", так и подытожит все результаты, которые уже были достигнуты на этом пути", - приводит агентство письменное заявление Жовки. В заявлении, которое приводит Рейтер, он подчеркнул, что речь идет о "максимально широком вовлечении лидеров глобального Юга". Ранее СМИ сообщали, что Украина намеревалась провести саммит по "формуле мира" в конце этого года, и, как отмечали наблюдатели, решающее значение для этих усилий может иметь участие Китая. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908480911.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин