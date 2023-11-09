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СМИ: "саммит мира" по Украине маловероятен из-за Ближнего Востока - РИА Новости, 09.11.2023
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20:23 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/sammit-1908508102.html
СМИ: "саммит мира" по Украине маловероятен из-за Ближнего Востока
СМИ: "саммит мира" по Украине маловероятен из-за Ближнего Востока - РИА Новости, 09.11.2023
СМИ: "саммит мира" по Украине маловероятен из-за Ближнего Востока
Саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине, провести который до конца года надеялся Киев, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T20:23
2023-11-09T20:23
украина
киев
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине, провести который до конца года надеялся Киев, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов. Издание отмечает, что после встреч в Копенгагене, Джидде и на Мальте, которые состоялись в этом году, украинские и европейские чиновники надеялись созвать саммит до конца этого года. "По словам дипломатов, сейчас это кажется маловероятным", - говорится в материале. По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону". Ранее СМИ сообщали, что Украина намеревалась провести саммит по "формуле мира" в конце этого года, и, как отмечали наблюдатели, решающее значение для этих усилий может иметь участие Китая. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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украина, киев, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, Киев, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: "саммит мира" по Украине маловероятен из-за Ближнего Востока

WSJ: конфликт Израиля и ХАМАС разрушил надежды Украины на саммит мира

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине, провести который до конца года надеялся Киев, вероятно, не состоится из-за событий на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
Издание отмечает, что после встреч в Копенгагене, Джидде и на Мальте, которые состоялись в этом году, украинские и европейские чиновники надеялись созвать саммит до конца этого года.
"По словам дипломатов, сейчас это кажется маловероятным", - говорится в материале.
По информации издания, конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые разногласия между США, другими западными странами и арабскими государствами, а также развивающимися мировыми державами, "которых Украина надеялась привлечь на свою сторону".
Ранее СМИ сообщали, что Украина намеревалась провести саммит по "формуле мира" в конце этого года, и, как отмечали наблюдатели, решающее значение для этих усилий может иметь участие Китая.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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