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ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода - РИА Новости, 09.11.2023
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода
ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:18
2023-11-09T13:18
2023-11-09T13:40
россия
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова."Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", - сказала она в кулуарах форума "Финополис", комментируя планы расширения тестирования цифрового рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ольга Скоробогатова, Экономика
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода
ЦБ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
"Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", - сказала она в кулуарах форума "Финополис", комментируя планы расширения тестирования цифрового рубля.