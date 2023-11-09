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ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода - РИА Новости, 09.11.2023
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13:18 09.11.2023 (обновлено: 13:40 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rubl-1908380148.html
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода - РИА Новости, 09.11.2023
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода
ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:18
2023-11-09T13:40
россия
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
экономика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова."Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", - сказала она в кулуарах форума "Финополис", комментируя планы расширения тестирования цифрового рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ольга Скоробогатова, Экономика
ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода

ЦБ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
"Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", - сказала она в кулуарах форума "Финополис", комментируя планы расширения тестирования цифрового рубля.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ольга СкоробогатоваЭкономика
 
 
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