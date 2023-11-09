https://ria.ru/20231109/rubl-1908380148.html

ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода

ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода - РИА Новости, 09.11.2023

ЦБ протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода

ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:18

2023-11-09T13:18

2023-11-09T13:40

россия

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

экономика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода, заявила журналистам первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова."Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику", - сказала она в кулуарах форума "Финополис", комментируя планы расширения тестирования цифрового рубля.

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2023

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россия, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, экономика