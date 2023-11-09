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Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой - РИА Новости, 09.11.2023
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13:48 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/rozygrysh-1908387202.html
Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой
Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой - РИА Новости, 09.11.2023
Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой
Российская сторона никаким образом не связана с разговором пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, это не является спланированной акцией Москвы,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:48
2023-11-09T13:48
джорджа мелони
италия
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона никаким образом не связана с разговором пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, это не является спланированной акцией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не надо распространять ложь о том, что это якобы намеренные действия Российской Федерации и так далее. Это не так, это неправда. Да, есть такой жанр, но зародился он не в нашей стране. Это не наши находки и наработки. Это то, что, можно сказать, поощрялось Западом в качестве одного из способов свободы слова, нового видения мира, новых медиа. Еще раз, не к нам вопрос, не мы придумали, но официальная Москва точно к этому не имеет никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге. Комментируя попытки мейнстримных СМИ Италии и ряда представителей итальянского истеблишмента обвинить в этом розыгрыше Москву, она отметила, что важнее обратить внимание на суть слов итальянского премьера, которая открыто сказала о нормальности героизации нацистских коллаборационистов. "Как-то все за формой потеряли суть, а давайте к ней вернемся. Ведь то, что сказала госпожа Мелони, она сказала это открыто в том смысле, что это ее точка зрения относительности нормальности героизации нацистских коллаборационистов", - сказала Захарова. "Возможно, итальянскому руководству стоит извиниться перед миллионами жертв фашизма и нацизма и сделать акцент в разборе полетов той ситуации именно на содержании самих заявлений, а не на форме, в рамках которой они были сделаны", - добавила она. Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Опубликованная аудиозапись разговора длится более 13 минут. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".
https://ria.ru/20231103/sovetnik-1907263399.html
https://ria.ru/20231102/meloni-1906835863.html
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джорджа мелони, италия, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Джорджа Мелони, Италия, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова ответила на утверждения, что розыгрыш Мелони организован Москвой

МИД: Россия не имеет никакого отношения к розыгрышу пранкерами премьера Италии

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российская сторона никаким образом не связана с разговором пранкеров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, это не является спланированной акцией Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не надо распространять ложь о том, что это якобы намеренные действия Российской Федерации и так далее. Это не так, это неправда. Да, есть такой жанр, но зародился он не в нашей стране. Это не наши находки и наработки. Это то, что, можно сказать, поощрялось Западом в качестве одного из способов свободы слова, нового видения мира, новых медиа. Еще раз, не к нам вопрос, не мы придумали, но официальная Москва точно к этому не имеет никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге.
Комментируя попытки мейнстримных СМИ Италии и ряда представителей итальянского истеблишмента обвинить в этом розыгрыше Москву, она отметила, что важнее обратить внимание на суть слов итальянского премьера, которая открыто сказала о нормальности героизации нацистских коллаборационистов.
"Как-то все за формой потеряли суть, а давайте к ней вернемся. Ведь то, что сказала госпожа Мелони, она сказала это открыто в том смысле, что это ее точка зрения относительности нормальности героизации нацистских коллаборационистов", - сказала Захарова.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Советник Мелони подал в отставку после ее разговора с пранкерами
3 ноября, 16:33
"Возможно, итальянскому руководству стоит извиниться перед миллионами жертв фашизма и нацизма и сделать акцент в разборе полетов той ситуации именно на содержании самих заявлений, а не на форме, в рамках которой они были сделаны", - добавила она.
Первого ноября российские пранкеры Вован и Лексус сообщили, что поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о миграционной проблеме и конфликте на Украине, выдавая себя за высокопоставленного африканского чиновника. Опубликованная аудиозапись разговора длится более 13 минут. Премьер Италии пожаловалась, что страны Евросоюза игнорируют попытки Рима обсудить ситуацию с ростом числа мигрантов, назвав эту позицию глупой. Говоря об Украине, Мелони выразила мнение, что от конфликта "чувствуется сильная усталость со всех сторон". На вопрос, правильно ли делает Киев, героизируя нацистских преступников, Мелони ответила: "они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 04:41
 
Джорджа МелониИталияМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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