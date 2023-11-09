https://ria.ru/20231109/rossiya-1908450200.html

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу - РИА Новости, 09.11.2023

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники, РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:35

2023-11-09T16:35

2023-11-09T23:10

политика

владимир путин

дмитрий песков

нато

приостановка участия россии в довсе

россия

европа

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это признак того, что Москва оснастит войска большим количеством новой военной техники, заявил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир в интервью британской Express."Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен холодной войны", — считает Фрир.Фрир назвал выход из соглашения символическим шагом, который говорит о напряженности в отношениях Москвы и НАТО. Он призвал Запад "тщательно следить" за тем, как Россия наращивает военную мощь, а также увеличивать собственные расходы на оборону.Москва неоднократно указывала на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо государств. При этом в Кремле не раз отмечали, что Североатлантический альянс, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Ранее соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции — "последняя капля", сделавшая необходимым прекращение договора.В связи с выходом Москвы из ДОВСЕ российский МИД добавил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти всех стран блока продемонстрировали полную недоговороспособность.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908420862.html

https://ria.ru/20231109/dovse-1908354039.html

россия

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политика, владимир путин, дмитрий песков, нато, приостановка участия россии в довсе, россия, европа