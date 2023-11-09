https://ria.ru/20231109/rossiya-1908439673.html

Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"

Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого" - РИА Новости, 09.11.2023

Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"

Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T16:00

2023-11-09T16:00

2023-11-09T16:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

алабино

московская область (подмосковье)

дмитрий медведев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае", - сказал Медведев в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

россия

алабино

московская область (подмосковье)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, алабино, московская область (подмосковье), дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр