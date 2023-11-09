https://ria.ru/20231109/rossiya-1908439673.html
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого" - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"
Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:00
2023-11-09T16:00
2023-11-09T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алабино
московская область (подмосковье)
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае", - сказал Медведев в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"
Медведев: противник отрывает людей, дает автомат в руки и посылает против России