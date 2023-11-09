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Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого" - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 09.11.2023 (обновлено: 16:08 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908439673.html
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого" - РИА Новости, 09.11.2023
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"
Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T16:00
2023-11-09T16:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алабино
московская область (подмосковье)
дмитрий медведев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае", - сказал Медведев в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
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россия
алабино
московская область (подмосковье)
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безопасность, россия, алабино, московская область (подмосковье), дмитрий медведев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алабино, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Медведев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев заявил, что противник посылает против России "черт-те кого"

Медведев: противник отрывает людей, дает автомат в руки и посылает против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Алабино" в Московской области
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Противник сейчас посылает против России черт-те кого - автомат дали и отправили вперед, последствия этого понятны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае", - сказал Медведев в ходе встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино в Московской области.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении
7 ноября, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлабиноМосковская область (Подмосковье)Дмитрий МедведевУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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