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Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев - РИА Новости, 09.11.2023
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13:20 09.11.2023 (обновлено: 13:58 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908380948.html
Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев
Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев - РИА Новости, 09.11.2023
Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев
Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:20
2023-11-09T13:58
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
политика
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. И, конечно же, очень важно, что не только правительства наших стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате. Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, между которыми нет принципиальных проблем. "Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничества, в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - подчеркнул казахстанский лидер.
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Политика
Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев

Токаев: отношения с Россией не будут подвергаться политической конъюнктуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане. 9 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане. 9 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане. 9 ноября 2023
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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. И, конечно же, очень важно, что не только правительства наших стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате.
Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, между которыми нет принципиальных проблем. "Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничества, в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - подчеркнул казахстанский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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