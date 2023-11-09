Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев
Токаев: отношения с Россией не будут подвергаться политической конъюнктуре
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане. 9 ноября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана "Акорда" в Астане. 9 ноября 2023
АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. И, конечно же, очень важно, что не только правительства наших стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате.
Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, между которыми нет принципиальных проблем. "Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничества, в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - подчеркнул казахстанский лидер.