https://ria.ru/20231109/rossiya-1908380948.html

Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев

Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев - РИА Новости, 09.11.2023

Отношения России и Казахстана останутся незыблемыми, заявил Токаев

Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:20

2023-11-09T13:20

2023-11-09T13:58

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

политика

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АСТАНА, 9 ноя – РИА Новости. Казахстанско-российские отношения останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Можно с уверенностью утверждать, что казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и не подверженными какой-либо политической конъюнктуре. И, конечно же, очень важно, что не только правительства наших стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказал Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате. Он отметил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, между которыми нет принципиальных проблем. "Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничества, в наших взаимоотношениях. В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - подчеркнул казахстанский лидер.

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

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Кирилл Волков

казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика