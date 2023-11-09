https://ria.ru/20231109/rossiya-1908359444.html
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно - РИА Новости, 09.11.2023
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно
Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:02
2023-11-09T12:02
2023-11-09T12:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно
Песков: Украине давно пора понять, что победить Россию на поле боя невозможно