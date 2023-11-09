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В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно - РИА Новости, 09.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 09.11.2023 (обновлено: 12:08 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rossiya-1908359444.html
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно - РИА Новости, 09.11.2023
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно
Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:02
2023-11-09T12:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно

Песков: Украине давно пора понять, что победить Россию на поле боя невозможно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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