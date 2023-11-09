https://ria.ru/20231109/rossiya-1908359444.html

В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно

В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно - РИА Новости, 09.11.2023

В Кремле призвали Украину понять, что победить Россию в бою невозможно

Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:02

2023-11-09T12:02

2023-11-09T12:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

павел зарубин

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Киев должен понять, что победить Россию на поле боя невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, безопасность, ситуация в днр и лнр