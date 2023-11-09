Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"
Лихачев: перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на СМП
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Павла Зарубина.
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"Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", - сказал Лихачев журналисту.
Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.
Мещанский районный суд в декабре 2022 года приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Также у Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов с 2018 года находятся под стражей в рамках уголовного дела.
Акции ДВМП, изъятые по иску Генпрокуратуры в доход государства, составили в совокупности 92,4% общего пакета, следует из решения Хамовнического суда Москвы.