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Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому" - РИА Новости, 09.11.2023
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15:11 09.11.2023 (обновлено: 15:15 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/rosatom-1908420264.html
Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"
Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому" - РИА Новости, 09.11.2023
Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T15:11
2023-11-09T15:15
россия
алексей лихачев
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
fesco
магомед магомедов
москва
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Павла Зарубина. "Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", - сказал Лихачев журналисту.Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.Мещанский районный суд в декабре 2022 года приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Также у Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов с 2018 года находятся под стражей в рамках уголовного дела.Акции ДВМП, изъятые по иску Генпрокуратуры в доход государства, составили в совокупности 92,4% общего пакета, следует из решения Хамовнического суда Москвы.
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россия, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fesco, магомед магомедов, москва
Россия, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", FESCO, Магомед Магомедов, Москва
Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"

Лихачев: перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на СМП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Павла Зарубина.
«
"Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", - сказал Лихачев журналисту.
Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.
Мещанский районный суд в декабре 2022 года приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Также у Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов с 2018 года находятся под стражей в рамках уголовного дела.
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Акции ДВМП, изъятые по иску Генпрокуратуры в доход государства, составили в совокупности 92,4% общего пакета, следует из решения Хамовнического суда Москвы.
 
РоссияАлексей ЛихачевПавел ЗарубинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"FESCOМагомед МагомедовМосква
 
 
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