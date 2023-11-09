https://ria.ru/20231109/rosatom-1908420264.html

Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"

Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому" - РИА Новости, 09.11.2023

Лихачев прокомментировал передачу акций ДВМП "Росатому"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T15:11

2023-11-09T15:11

2023-11-09T15:15

россия

алексей лихачев

павел зарубин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fesco

магомед магомедов

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев прокомментировал передачу государством госкорпорации акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), он напомнил, что перед "Росатомом" стоит задача управлять всем морским движением на Северном морском пути. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале Павла Зарубина. "Поставлена задача управлять всем морским движением и отвечать за часть северного завоза", - сказал Лихачев журналисту.Акции ДВМП, которые находятся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом", говорится в соответствующем указе президента РФ, опубликованном накануне на сайте правовой информации.Мещанский районный суд в декабре 2022 года приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Также у Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма", и его брат экс-сенатор Магомед Магомедов с 2018 года находятся под стражей в рамках уголовного дела.Акции ДВМП, изъятые по иску Генпрокуратуры в доход государства, составили в совокупности 92,4% общего пакета, следует из решения Хамовнического суда Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fesco, магомед магомедов, москва