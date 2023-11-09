https://ria.ru/20231109/rosatom-1908378126.html

"Росатом" доставил в Турцию корпус реактора для АЭС "Аккую"

"Росатом" доставил в Турцию корпус реактора для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 09.11.2023

"Росатом" доставил в Турцию корпус реактора для АЭС "Аккую"

Корпус ядерного реактора для третьего энергоблока строящейся с участием России АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:11

2023-11-09T13:11

2023-11-09T13:12

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алексей лихачев

владимир путин

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для третьего энергоблока строящейся с участием России АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию, сообщила госкорпорация "Росатом". "После завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа. При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций", - отметил первый заместитель генерального директора проектной компании "Аккую Нуклеар" - директор строящейся АЭС Сергей Буцких, слова которого приведены в сообщении. Корпус реактора - основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. В связи с этим к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции. "Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году машиностроители "Росатома" изготовили и отгрузили пять корпусов таких реакторов, в том числе для энергоблока №3 АЭС "Аккую". Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html

https://ria.ru/20230912/aes-1895708126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар