"Росатом" доставил в Турцию корпус реактора для АЭС "Аккую"
"Росатом" доставил в Турцию корпус ядерного реактора для третьего блока "Аккую"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Строительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Корпус ядерного реактора для третьего энергоблока строящейся с участием России АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию, сообщила госкорпорация "Росатом".
"После завершения обязательных процедур входного контроля корпус реактора будет передан для монтажа. При его производстве проводится около 300 различных проверок и контрольных операций", - отметил первый заместитель генерального директора проектной компании "Аккую Нуклеар" - директор строящейся АЭС Сергей Буцких, слова которого приведены в сообщении.
Корпус реактора - основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. В связи с этим к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции.
"Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. В 2023 году машиностроители "Росатома" изготовили и отгрузили пять корпусов таких реакторов, в том числе для энергоблока №3 АЭС "Аккую".
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.