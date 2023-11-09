https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html

РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 - РИА Новости, 09.11.2023

РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев 2023 года... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T18:58

2023-11-09T18:58

2023-11-09T18:58

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) — целевого показателя национального проекта, сообщает центр."Лидерами рейтинга стали Омская область, Алтайский край, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области, которые перевыполнили годовой план реализации мероприятий национального проекта, внедрив все 15 инструментов РЭС 2.0 при обязательных 13", - говорится в сообщении.Кроме того, ряд регионов — Республика Марий Эл, город Севастополь, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Тюменская область и Кабардино-Балкарская Республика — обеспечили досрочное достижение годового показателя, внедрив не менее 13 инструментов Стандарта.Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта."За цифрами показателей скрывается огромный труд регионов по формированию благоприятных условий для экспортной деятельности. Каждый инструмент РЭС 2.0 — это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие экспорта в регионе и поддержку экспортно ориентированных компаний. Ряд регионов уже досрочно выполнили целевые показатели, это наши передовики в развитии экспортной деятельности. Конечно же, есть и регионы, которым необходимо активизировать свою деятельность по реализации запланированных мероприятий. И мы помогаем им, знакомим с лучшими региональными практиками, проводим обучение и консультируем по любым вопросам", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте РЭЦ.Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.

https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html

https://ria.ru/20231107/platforma-1907854535.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)