https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html
РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0
РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 - РИА Новости, 09.11.2023
РЭЦ назвал лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев 2023 года... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T18:58
2023-11-09T18:58
2023-11-09T18:58
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) — целевого показателя национального проекта, сообщает центр."Лидерами рейтинга стали Омская область, Алтайский край, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области, которые перевыполнили годовой план реализации мероприятий национального проекта, внедрив все 15 инструментов РЭС 2.0 при обязательных 13", - говорится в сообщении.Кроме того, ряд регионов — Республика Марий Эл, город Севастополь, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Тюменская область и Кабардино-Балкарская Республика — обеспечили досрочное достижение годового показателя, внедрив не менее 13 инструментов Стандарта.Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта."За цифрами показателей скрывается огромный труд регионов по формированию благоприятных условий для экспортной деятельности. Каждый инструмент РЭС 2.0 — это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие экспорта в регионе и поддержку экспортно ориентированных компаний. Ряд регионов уже досрочно выполнили целевые показатели, это наши передовики в развитии экспортной деятельности. Конечно же, есть и регионы, которым необходимо активизировать свою деятельность по реализации запланированных мероприятий. И мы помогаем им, знакомим с лучшими региональными практиками, проводим обучение и консультируем по любым вопросам", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте РЭЦ.Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html
https://ria.ru/20231107/platforma-1907854535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) подвел предварительные итоги реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев 2023 года и сформировал рейтинг регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) — целевого показателя национального проекта, сообщает центр.
"Лидерами рейтинга стали Омская область
, Алтайский край
, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области
, которые перевыполнили годовой план реализации мероприятий национального проекта, внедрив все 15 инструментов РЭС 2.0 при обязательных 13", - говорится в сообщении.
Экспортеры показали продукцию бренда Made in Russia на Food & Hotel China
Кроме того, ряд регионов — Республика Марий Эл, город Севастополь
, Краснодарский край
, Республика Башкортостан
, Тюменская область
и Кабардино-Балкарская Республика — обеспечили досрочное достижение годового показателя, внедрив не менее 13 инструментов Стандарта.
Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.
"За цифрами показателей скрывается огромный труд регионов по формированию благоприятных условий для экспортной деятельности. Каждый инструмент РЭС 2.0 — это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие экспорта в регионе и поддержку экспортно ориентированных компаний. Ряд регионов уже досрочно выполнили целевые показатели, это наши передовики в развитии экспортной деятельности. Конечно же, есть и регионы, которым необходимо активизировать свою деятельность по реализации запланированных мероприятий. И мы помогаем им, знакомим с лучшими региональными практиками, проводим обучение и консультируем по любым вопросам", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Платформа "Аналитика. Барьеры и требования рынков" поможет экспортерам
С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте РЭЦ.
Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.