https://ria.ru/20231109/rekord-1908368467.html

Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России

Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России - РИА Новости, 09.11.2023

Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России

"Поезд Деда Мороза", проехавший за три месяца более 33 тысяч километров, вошел в книгу рекордов России, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:33

2023-11-09T12:33

2023-11-09T12:41

общество

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дед мороз

ржд

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Поезд Деда Мороза", проехавший за три месяца более 33 тысяч километров, вошел в книгу рекордов России, сообщили РЖД в Telegram-канале. "Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров - именно столько он проехал за три месяца в прошлом году!" - говорится в сообщении компании. Сертификат, подтверждающий достижение, вручил Деду Морозу основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, стали запускать поезд Деда Мороза каждый год.

https://ria.ru/20231107/dedmoroz-1907947079.html

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россия

вологодская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вологодская область, дед мороз, ржд, новый год