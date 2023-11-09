https://ria.ru/20231109/rekord-1908368467.html
Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России
Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России - РИА Новости, 09.11.2023
Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России
"Поезд Деда Мороза", проехавший за три месяца более 33 тысяч километров, вошел в книгу рекордов России, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T12:33
2023-11-09T12:33
2023-11-09T12:41
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Поезд Деда Мороза", проехавший за три месяца более 33 тысяч километров, вошел в книгу рекордов России, сообщили РЖД в Telegram-канале. "Поезд Деда Мороза" вошел в книгу рекордов России. 33 686 километров - именно столько он проехал за три месяца в прошлом году!" - говорится в сообщении компании. Сертификат, подтверждающий достижение, вручил Деду Морозу основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Коненко. "Поезд Деда Мороза" - это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Первый раз состав отправился в путь в 2021 году. РЖД, увидев его популярность у детей и взрослых, стали запускать поезд Деда Мороза каждый год.
https://ria.ru/20231107/dedmoroz-1907947079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вологодская область, дед мороз, ржд, новый год
Общество, Россия, Вологодская область, Дед Мороз, РЖД, Новый год
Поезд Деда Мороза вошел в книгу рекордов России
"Поезд Деда Мороза" проехал более 33 тысяч километров за три месяца