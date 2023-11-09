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Делегации ЕС назвала прелюдией рекомендацию ЕК о переговорах с Молдавией - РИА Новости, 09.11.2023
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21:54 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/rekomendatsiya-1908522276.html
Делегации ЕС назвала прелюдией рекомендацию ЕК о переговорах с Молдавией
Делегации ЕС назвала прелюдией рекомендацию ЕК о переговорах с Молдавией - РИА Новости, 09.11.2023
Делегации ЕС назвала прелюдией рекомендацию ЕК о переговорах с Молдавией
Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз является прелюдией к следующему шагу евроинтеграции, заявил в телеэфире глава... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T21:54
2023-11-09T21:54
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз является прелюдией к следующему шагу евроинтеграции, заявил в телеэфире глава делегации Евросоюза в Кишиневе (имеет статус посольства) Янис Мажейкс. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией и обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. "Во-первых, это (рекомендация Еврокомиссии - ред.) не было следующим шагом в процессе евроинтеграции страны. Я бы описал это как прелюдию к следующему шагу. А следующий шаг - это начало переговоров. Во-вторых, я хочу поздравить жителей Молдавии с этим успехом", - сказал представитель Евросоюза в эфире телеканала TVR Молдова, который финансируется правительством Румынии. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231109/primenenie-1908518833.html
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молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Делегации ЕС назвала прелюдией рекомендацию ЕК о переговорах с Молдавией

Делегации ЕС в Кишиневе: рекомендация ЕК о переговорах с Молдавией — прелюдия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз является прелюдией к следующему шагу евроинтеграции, заявил в телеэфире глава делегации Евросоюза в Кишиневе (имеет статус посольства) Янис Мажейкс.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией и обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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"Во-первых, это (рекомендация Еврокомиссии - ред.) не было следующим шагом в процессе евроинтеграции страны. Я бы описал это как прелюдию к следующему шагу. А следующий шаг - это начало переговоров. Во-вторых, я хочу поздравить жителей Молдавии с этим успехом", - сказал представитель Евросоюза в эфире телеканала TVR Молдова, который финансируется правительством Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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МолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковМайя СандуЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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