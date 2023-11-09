https://ria.ru/20231109/rebenok-1908505855.html

Продавшую ребенка за 25 тысяч рублей в месяц москвичку заключили под стражу

Продавшую ребенка за 25 тысяч рублей в месяц москвичку заключили под стражу - РИА Новости, 09.11.2023

Продавшую ребенка за 25 тысяч рублей в месяц москвичку заключили под стражу

Суррогатную мать, которая продала ребенка за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов в Москве, заключили под стражу, а ее соучастница, передавшая деньги... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T20:09

2023-11-09T20:09

2023-11-09T20:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Суррогатную мать, которая продала ребенка за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов в Москве, заключили под стражу, а ее соучастница, передавшая деньги за новорожденного, будет находиться под домашним арестом, сообщает столичная прокуратура. Как сообщалось ранее в Telegram-канале столичного главка СК России, суррогатная мать за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов незаконно выносила ребенка клиентке из интернета, потом раскаялась и явилась с повинной в Москве. "С учетом позиции Измайловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного сына. Ее соучастнице, передавшей деньги за ребенка, судом избран домашний арест", - говорится в сообщении, опубликованном в Teleram-канале ведомства. По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина начала искать биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. Поиски завершились успехом: через интернет она познакомилась с клиенткой. Пройдя в частной клинике процедуру ЭКО, подозреваемая забеременела. Во время беременности она ежемесячно получала от биологической матери ребенка "зарплату" в 25 тысяч рублей. Как рассказали в СК, 3 ноября женщина родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около миллиона рублей.

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907171811.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)