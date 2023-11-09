https://ria.ru/20231109/razgovory-1908298073.html

В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине

В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине - РИА Новости, 09.11.2023

В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине

На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Россией, написал немецко-финский... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T03:46

2023-11-09T03:46

2023-11-09T03:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840453099_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_7e09fb43fcc062849c297ee82c9360a3.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Россией, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют. Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев. Это также конец для фон дер Ляйен", — заявил он.По его мнению, кадровые перестановки создают условия для "серьезных переговоров" с Россией.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231109/konets-1908293108.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский