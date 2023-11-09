В Германии раскрыли закулисные разговоры о России и Украине
Немецкий предприниматель Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На Западе обсуждают отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Россией, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
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"Разговоры за столом власти сводятся к тому, что и Байдена, и Зеленского вытесняют. Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев. Это также конец для фон дер Ляйен", — заявил он.
По его мнению, кадровые перестановки создают условия для "серьезных переговоров" с Россией.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.