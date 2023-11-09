https://ria.ru/20231109/raskol-1908373453.html

"Плохой знак": в США заговорили о поворотном моменте на Украине

"Плохой знак": в США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 09.11.2023

"Плохой знак": в США заговорили о поворотном моменте на Украине

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к тому, что страна не сможет продолжать военные... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:55

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным приведет к тому, что страна не сможет продолжать военные действия, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."В The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и его генералом Залужным. Если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, это всегда плохой знак. В такой ситуации будет сложно продолжать боевые действия", – отметил он.Дэвис также подчеркнул, что, если посмотреть на данные о ходе спецоперации, становится понятно, почему Украина находится в безвыходном положении.На прошлой неделе Залужный заявил в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский выразил несогласие со словами главкома ВСУ.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231109/vybory-1908319100.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины